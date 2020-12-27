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Уснул за рулем: Погибли четверо и пострадали 13 пассажиров в ДТП с автобусом

13:04 27.12.2020 Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
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Среди раненых них пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Особо тяжелого 10-летнего мальчика срочно доставили из Рязани в Москву.

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика

Состояние 10-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП с автобусом в Рязанской области, остается тяжелым, но стабильным, сообщили в субботу, 26 декабря, в пресс-службе Минздрава России.

Ребенка доставили в институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы в ночь на субботу, его состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких.

Добавляется, что в результате аварии мальчику оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови и находился в состоянии шока. Приехавшая из Рязани медицинская бригада стабилизировала его состояние и перевела в областную детскую больницу, куда по распоряжению министра здравоохранения России Михаила Мурашко была направлена бригада реаниматологов Центра экстренной медицинской помощи ДЗМ со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В ведомстве отметили, что мальчику предстоит длительное лечение и последующие операции. Будет решаться вопрос о протезировании.

Около 2:00 пятницы автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший из Москвы в Волгоград, опрокинулся на 247-м км трассы Р-22 «Каспий» под Рязанью. В автобусе находились 26 человек, сообщило региональное УМВД.

По данным ведомства, авария произошла в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Согласно предварительным данным МВД, он уснул за рулем. Автобус улетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. В аварии пострадали 13 человек, среди них пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, рассказали в правительстве Рязанской области.

По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в полицейском ведомстве.

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