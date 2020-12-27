Новые правила: Неисправные аттракционы перестанут убивать и калечить людей

Для таких механизмов 27 декабря 2020 года настанет момент истины: вступает в силу постановление правительства с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации качелей, горок и батутов.

Для аттракционов повышенной опасности вводят строгие требования безопасности

Карусели, горки, картинги, качели и батуты в парках и торговых центрах должны исключать любое падение или травму человека. Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов перечислены в постановлении правительства. Уже с 27 декабря 2020 года эти правила обязаны исполнять владельцы всех парков развлечений высокой степени риска.

Невесёлые горки

Документ этот долгожданный. Он даёт возможность Ростехнадзору предметно проверять все аттракционы в России, причём до, а не после того, как на них произойдут ЧП.

А они случаются каждый год, особенно с наступлением сезона отпусков и каникул. В ноябре, например, на скалодроме в Петербурге восьмилетний мальчик упал с трёхметровой высоты и сломал позвоночник — в СМИ сообщали, что не сработал страховочный трос. В июле в Набережных Челнах во время заезда на «Весёлых горках» отвалилась передняя часть тележки с двумя детьми. К счастью, никто не пострадал, но правоохранители всё равно возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В июне 2019-го в Сокольниках сломался аттракцион «Колобок»: кабина с детьми упала на землю, ребята получили травмы. За месяц до этого в Улан-Удэ сильный порыв ветра перевернул батут — двух детей госпитализировали, ещё четверо получили травмы средней тяжести. Как выяснилось, бизнесмен купил батут без документов, а допуски к эксплуатации получал в обход закона.

Список таких происшествий можно продолжать долго. Меньше чем за год региональные прокуроры пресекли более 2,5 тысячи нарушений при эксплуатации детских аттракционов. Проверки проводились как раз в связи с ростом количества несчастных случаев, сообщили в Генпрокуратуре 26 октября.

Надзор начинается

До 2019 года требования к техническому состоянию аттракционов вообще не были закреплены в федеральном законодательстве. Владельцам автодромов, каруселей и качелей указом был только профильный ГОСТ от 2017 года и Технический регламент ЕАЭС от 2018 года. Требования там вполне серьёзные, только вот ни один орган власти не был уполномочен контролировать их исполнение.

Это исправил закон от 27 января 2019 года, поручивший эти вопросы Ростехнадзору. С этого момента ведомство может проводить плановые осмотры и обследовать техническое состояние аттракционов. При этом их владельцы обязаны регистрировать их в надзорном ведомстве, уведомляя чиновников даже о временной смене места дислокации.

Но оставалась ещё одна загвоздка: техрегламент предъявлял требования только к новым аттракционам, вышедшим с конвейера после вступления в силу документа. А что спрашивать с владельцев каруселей, которые катали ещё наших мам и пап, а может даже бабушек и дедушек?

«В некоторых регионах покупают аттракционы, которые раньше использовались в других странах и были списаны по истечении срока службы — а у нас их устанавливают в курортных городах, и на них катаются люди, пока не случится какое-то происшествие», — рассказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов.

Вот для таких механизмов 27 декабря 2020 года и настанет момент истины: вступает в силу постановление правительства с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации горок, качелей, батутов и прочего «оборудования, предназначенного для развлечения пассажиров во время движения». Само постановление было опубликовано год назад — за это время владельцы должны были подготовиться к новым требованиям.

Опасные метры

С 27 декабря правила действуют только для аттракционов повышенной опасности. Через три месяца их распространят на устройства средней степени риска, и ещё через три месяца — на горки-карусели низкой степени опасности.

Степени риска установлены в Техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности аттракционов». В документе отмечено, что эти показатели «обоснованы статистическими данными о последствиях травм при падении людей с высоты». Так что степень риска зависит от того, насколько аттракционы крутые или скоростные. Так, высокая степень у тех устройств, которые поднимают или спускают людей с высоты более восьми метров, либо движутся быстрее 20 метров в секунду, либо поднимают или спускают людей с высоты более трёх метров и при этом их кресла наклоняются на 180 градусов и более.

Не болтайтесь

В установленных кабмином правилах перечислены меры, обеспечивающие безопасность посетителей аттракционов. Например, все поверхности любого аттракциона должны быть гладкими, чтобы никто не споткнулся. На платформах, полах и лестницах не должно быть отверстий, в которых могут застрять каблуки и трости. «Зоны возможного приземления» человека, который случайно вылетит с качелей, нужно оборудовать смягчающим или амортизирующим покрытием, определено в правилах. На трассе картинга следует поставить барьеры, причём они не должны пружинить. Сами машинки должны иметь мягкие бамперы. На надувных батутах не должно быть ничего, в чём могла бы застрять часть тела или одежды ребёнка.

Рабочую зону аттракциона необходимо оградить забором высотой в 1,1 метра, причём он может стоять не ближе чем в полуметре от движущихся частей механизма. Устройствам, фиксирующим людей на быстрых каруселях, надлежит иметь дублирующие механизмы. Ни одно крепление не должно болтаться, а уж тем более отсутствовать на своём месте. Генераторы, от которых запитано игровое оборудование, должны быть надёжно спрятаны от посторонних.

Много положений призвано не допустить, чтобы посетители сами подвергали себя ненужному риску. Например, устройства фиксации на подвижных каруселях должны «исключать возможность их открывания зафиксированным пассажиром». Операторы колеса обозрения и прочих устройств с кабинами обязаны следить, чтобы люди их не раскачивали, не высовывались наружу, не вставали с мест и не курили внутри. Владельцам батутов предписали следить, чтобы дети и взрослые не залезали на их стены. На каруселях с подвесными сидениями посетителям запрещено специально их раскручивать, чтобы столкнуться с соседом.

Цель всех нововведений — достичь нулевого травматизма, чтобы в принципе исключить несчастные случаи на аттракционах, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«В этом смысле постановление Правительства — это прорыв, оно закрывает ту нормативную брешь, которая долгие годы мешала обеспечить безопасность здоровья и жизни наших детей», — порадовался он.

Депутат также призвал всех не быть равнодушными к безопасности ближних. «Если человек видит, что на карусели разболтаны крепления, искрят провода или есть другие поломки — можно обратиться в Ростехнадзор, Роспотребнадзор или прокуратуру, чтобы они приняли меры», — посоветовал он.

Источник: ПГ