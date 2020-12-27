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Путин отменил встречу с представителями крупного бизнеса

13:32 27.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Но это не значит, что диалога с бизнесом нет, наоборот, идет постоянный диалог, заявил пресс-секретарь президента России.

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Встреча Путина с представителями крупного бизнеса не состоится

Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - сказал он.

бизнес встречи диалог правительство пресс-секретарь Владимир Путин Дмитрий Песков
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