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Новые жертвы коронавируса: Сколько скончались и заразились за сутки на 27 декабря в Новосибирской области

14:34 27.12.2020 Фото: Nso.ru
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Всего в регионе зарегистрировано 27 272 случаев COVID-19, 23 224 человека выписаны с выздоровлением, умерли 933 человека.

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За сутки заразились ещё 157 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новые жертвы коронавируса: Сколько скончались и заразились за сутки на 27 декабря в Новосибирской областиСколько заразившихся коронавирусом выявили за сутки на 27 декабря в Бердске, назвал оперштабЕщё 976 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 27 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 27 272 случаев COVID-19 (+157 за сутки), в том числе у 1 598 детей. 23 224 человека выписаны с выздоровлением (+93 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 63 года, 73 года и женщины в возрасте 63 года, 66 лет, 69 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 933 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 159 человек. На ИВЛ – 43 пациента.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 050.

В больницы районов области госпитализированы 1 186 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 058 438 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 7 634 жителя региона, 78 393 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 622 обращения, госпитализирован 21 человек.

COVID-19 жертвы коронавируса с подтвержденным диагнозом умерли
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