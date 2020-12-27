27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне

17:39 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
0

Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ожидают респонденты моложе 24 лет (41% и 50% соответственно).

% name% title
Россияне рассказали об ожиданиях от своей работы

Более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты, а четверть – мечтают об адекватном руководстве, показало исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении "Курьер. Среда. Бердск".

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет с постоянной работой, из 303 населенных пунктов всех федеральных округов России.

"Больше половины россиян в этом году недовольно своей зарплатой и в предстоящем году ожидают ее повышения (59%). Стабильность важна 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных", - говорится в исследовании.

Чаще остальных о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц (66%). Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут респонденты моложе 24 лет (41% и 50% соответственно). Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково (59% и 60% соответственно), а вот о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин, также отмечают аналитики.

Кроме того, каждый четвертый рассчитывает на новые интересные задачи и проекты (25%). 17% работников хотят улучшения условий труда. Для 16% респондентов важен "апгрейд системы мотивации". Каждый одиннадцатый хочет признания своего труда (9%). Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе от нового года ждут 5% и 4% респондентов соответственно.

А 8% ответивших признались, что уже ничего не ждут от своей работы.

зарплата опросы повышение работа руководство труд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что вы ожидаете от своей работы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
17:39 27-12-2020
Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией 1
17:22 27-12-2020
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
17:16 27-12-2020
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
17:02 27-12-2020
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
"Ешьте и пейте все": предостерег от ошибок за новогодним столом доктор Мясников 1
16:53 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
16:31 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
16:23 27-12-2020
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
16:08 27-12-2020
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
16:00 27-12-2020
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
БердскСтали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей 2
15:46 27-12-2020
Стали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей