"Ешьте и пейте все": предостерег от ошибок за новогодним столом доктор Мясников

Новый год – это получение удовольствия, в том числе и от еды. Внимательно следите за тем, что и сколько вы съели. Тазик оливье и 5 кг майонеза - это перебор, считает врач и телеведущий.

Новогодний стол—испытание для организма

"За что мы любим Новый год? За то, что у нас есть возможность пофантазировать, приготовить то, что мы любим, сделать тазик оливье. Атмосфера праздника витает в воздухе, а праздничный стол ломится от блюд. Как ограничить себя на Новый год? Никак. Плюньте, не ограничивайте! Ешьте и пейте все, что радует ваш глаз, душу и тело. Но все хорошо в меру", – рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Мясников.

Телеведущий обозначил несколько важных моментов, которые помогут не испортить впечатление от праздника и не нанести серьезный вред организму. Во-первых, исключите переедания. По статистике, обострение панкреатита – частое последствие новогоднего застолья. Россияне съедают без разбора в несколько раз больше привычного, и это негативно сказывается на работе ЖКТ.

"Новый год – это получение удовольствия, в том числе и от еды. Внимательно следите за тем, что и сколько вы съели. Я понимаю, что нельзя обойтись без нашего любимого оливье. Но его можно приготовить по-разному и не ведро, как мы все делаем. Еще я где-то прочитал, что за новогодние каникулы человек может съесть пять (!) килограммов майонеза. Я был потрясен", – отметил ведущий программы "Доктор Мясников".

Если вы не представляете своей жизни без традиционного оливье, то приготовьте полезный салат: колбасу замените на креветки, а майонез – на горчично-йогуртовую заправку. А если все же не мыслите салаты без майонеза, то готовьте его самостоятельно. Это не только просто, но и получается в разы вкуснее и полезнее. В случае если не удалось избежать переедания, Александр Леонидович рекомендует пищевые ферменты, которые могут облегчить ваше состояние.

Алкоголь – еще один постоянный гость всех новогодних застолий. Знайте меру! Тогда утром ваши впечатления от праздника не будут испорчены. "Как правило, многие люди начинают заранее, а потом удивляются, что праздник испорчен, а они ничего не помнят. Важно правильно рассчитать силы и определиться с видом алкоголя", – посоветовал Мясников.

Еще один момент новогоднего застолья, который доктор Мясников считает важным, это пищевое отравление. Помните, что блюда могут стоять вне холодильника не более двух часов. После праздника не поленитесь убрать еду в холодильник. И тогда на утро у вас снова будет вкусное застолье, а не испорченные праздники.

"Первого января никто никуда не спешит. У всех есть все. Пришел на кухню, а у тебя там коммунизм! Не забывайте делать перерыв в еде, пейте больше воды и все убирайте в холодильник! И помните, что чудес не бывает. Если напился – утром будет похмелье, если переел – тяжесть, вздутие и изжога. Но праздники объединяют, и мы как никто заслужили этот Новый год", – подвел итог Александр Мясников.