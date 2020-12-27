Стали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о назначении рождественской стипендии главы города одарённым детям в области культуры и искусства по итогам 2020 года. Точнее, решение о стипендии появилось еще 19 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 25 декабря градоначальник утвердил фамилии 25 стипендиатов.
- Провести церемонию награждения рождественских стипендиатов 15 января 2021 года во Дворце культуры «Родина». Утвердить смету на проведение церемонии, - сказано в постановлении.
Организовать торжества поручено отделу культуры и управлению образования Бердска. Согласно утвержденной смете она обойдется в 54 тыс. рублей. Напомним, что каждый из 25 стипендиатов будет получать от мэра по 1000 рублей в течение пяти месяцев в 2021 году. Таким образом, рождественская стипендия обойдется бердскому бюджету в 125 000 рублей.
В список закралась ошибка - пропущено имя под №12.
Список рождественских стипендиатов
1. Хаустова Софья Александровна,
2009г.р.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»
ОП «Фортепиано», 3 класс (8-и летнего обучения)
Преподаватель Потехина Ольга Викторовна
МАОУ №1, 5 «г» класс
2 Глущенко Александр Сергеевич,
2008 г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова
ОП «Народные инструменты» аккордеон,4 класс
Преподаватель Вдовина Елена Сергеевна
МАОУ «ЛИЦЕЙ №7», 6 класс
3. Емец Олеся Валерьевна,
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»
РПО «Фортепиано», 8 класс
Преподаватель
Перова Ирина Николаевна
ЧОУ Православная гимназия во имя Преп. Серафима Саровского города Бердска
4. Кабанина Вероника
2011г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»,
ОП «Сольное пение», 3 класс
Преподаватель
Жданова Лилия Николаевна
МАОУ №7, 3Б класс
5. Лозбень Анна Андреевна,
2005г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»ОП «Струнные инструменты» скрипка,8 класс.Преподаватель Артемова Галина Валентиновна МАОУ лицей №11, 9"Б" класс
6. Мискевич Полина Алексеевна,
2009 г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Хоровое пение», 5 класс
Зубарева Анна Владимировна
МБОУ СОШ №2 «Спектр», 5 класс
7. Конухова Мария Васильевна,
2004 г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имениГ.В.Свиридова» ОП «Искусство театра»,3 класс
Преподаватель Мотылюк Роман Анатольевич
8. Байгулов Денис Дмитриевич,
2010 г.р.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Искусство театра» 4 класс
Преподаватель Мотылюк Роман Анатольевич
МАОУ лицей №6, 4 класс
9. Флянтикова Екатерина Андреевна,
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Искусство театра», 4 класс
Преподаватели: Зубарева Анна Владимировна, Трубникова Елена Леонидовна. МБОУ СОШ №5,
7 класс
10. Щигреев Ярослав Игоревич,
2008 г.р.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Народные инструменты» Баян,
Преподаватель: Вылегжанина Елена Владимировна
МАОУ лицей №6, 6 класс
11. Рахманова Кристина Александровна
2007 г.р.
МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащаяся 5 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Фольклорное искусство» Горбулькова Ольга Анатольевна, Затонская Ольга Анатольевна, Потехин Игорь Владимирович.
МБОУ СОШ № 11, 7 В класс
13. Струсь Арина Артуровна
МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащаяся 4 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Театральное искусство» Тарасова Татьяна Владимировна, Чех Елена Марковна. МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»,
5 В класс
14. Вдовин Алексей Русланович
2009г.р.
МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащийся 4 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Театральное искусство» Тарасова Татьяна Владимировна, Чех Елена Марковна МАОУ «Лицей № 6», 6 Е класс
15. Азарова
Мария Игоревна
МАУ «Дворец культуры «Родина»
Образцовый коллектив Литературная студия молодёжный пресс-центр «ПикНик» - 7 год обучения
Руководители Захарова Наталия Викторовна, Фадеева Алина Владимировна
Учащаяся МАОУ «Экономический лицей» 8И класс
Классный руководитель – Петрова Мария Николаевна
16. Буренко Полина Александровна
2007 г.р.
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Улыбка» - 9 год обучения
Руководитель Волкова Наталья Александровна
Учащаяся МБОУ «СОШ № 13», 7 В класс
Классный руководитель Зебницкая Ульяна Александровна.
17. Евсевлеева Ксения Андреевна
2006 г.р.
МАУ «Дворец культуры «Родина»
Руководитель Гончарова Эльвира Николаевна
Учащаяся МБОУ «СОШ № 5», 8А класс.
18. Калько Мария Игоревна
2005 г.р.
МАУ «Дворец культуры «Родина»
Образцовый коллектив Концертный хор - 7 год обучения. Руководитель Лихницкая Людмила Григорьевна. Учащаяся МАОУ «Лицей № 6»,
9Б класс.
19. Карстен Елизавета Вадимовна
2005 г.р.
МАУ «Дворец культуры «Родина»
Образцовый коллектив Студия популярной музыки «Город песен» - 9 год обучения
Руководитель Николаева Ирина Владимировна
Учащаяся МБОУ «СОШ № 5», 9А класс.
20. Любимова Александра Михайловна
2008 г.р.
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Забава» - 8 год обучения
Руководитель Косоногова Ольга Валентиновна
Учащаяся 6А класса МБОУ «СОШ № 5».
21. Музычко Елена Алексеевна
2005 г.р.
МАУ «Дворец культуры «Родина»
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Арабески» - 10 год обучения
Учащаяся 9В класса МБОУ «СОШ № 13».
22. Драбкова Варвара Денисовна
2007 г.р.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива»
Народный коллектив» хореографический ансамбль «Радость» Воспитанница 8-го года
Педагоги: Тютюнькова М.В., Шубина В.В. Ученица 7Б класса МБОУ СОШ №8.
23. Терлецкая Валерия Александровна,
МБОУ ДО «Перспектива» города Бердска
Образцовый коллектив театр танца «Эльдорадо»
Программа «Танцуй с «Эльдорадо» Программа «проТАНЦЫ», группа 1, 7 год обучения
МБОУ СОШ №8, г. Бердска Новосибирской области,
7 Б класс
24. Морякина Анастасия Алексеевна 2007 г.р.
МБУ ГЦКиД
Средняя группа
8-ой год в составе коллектива
Руководитель Лопатина Влада Николаевна
МАОУ – лицей №7, 7А класс
25. Иванова Алиса Дмитриевна,
2007 г.р.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа «Весна» (МБУДО ДХШ «Весна») / по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», со сроком обучения 5 лет, в 5 классе. Преподаватели – Елена Викторовна, Авдеева, Александр Олегович Денисов, Анастасия Сергеевна Мануйлова, Светлана Александровна Шмелева МБОУ СОШ № 13 (1-7)