Стали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей

Церемония награждения стипендиатов состоится в ДК «Родина» после новогодних каникул. Смета расходов на нее утверждена. Список фамилий, где отсутствует №12.

Рождественские стипендии мэра вручают в Бердске много лет

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о назначении рождественской стипендии главы города одарённым детям в области культуры и искусства по итогам 2020 года. Точнее, решение о стипендии появилось еще 19 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 25 декабря градоначальник утвердил фамилии 25 стипендиатов.

- Провести церемонию награждения рождественских стипендиатов 15 января 2021 года во Дворце культуры «Родина». Утвердить смету на проведение церемонии, - сказано в постановлении.

Организовать торжества поручено отделу культуры и управлению образования Бердска. Согласно утвержденной смете она обойдется в 54 тыс. рублей. Напомним, что каждый из 25 стипендиатов будет получать от мэра по 1000 рублей в течение пяти месяцев в 2021 году. Таким образом, рождественская стипендия обойдется бердскому бюджету в 125 000 рублей.

В список закралась ошибка - пропущено имя под №12.

Список рождественских стипендиатов

1. Хаустова Софья Александровна,

2009г.р.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»

ОП «Фортепиано», 3 класс (8-и летнего обучения)

Преподаватель Потехина Ольга Викторовна

МАОУ №1, 5 «г» класс

2 Глущенко Александр Сергеевич,

2008 г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова

ОП «Народные инструменты» аккордеон,4 класс

Преподаватель Вдовина Елена Сергеевна

МАОУ «ЛИЦЕЙ №7», 6 класс

3. Емец Олеся Валерьевна,



2004г.р.Государственное бюджетное учреждениедополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»РПО «Фортепиано», 8 классПреподавательПерова Ирина НиколаевнаЧОУ Православная гимназия во имя Преп. Серафима Саровского города Бердска

4. Кабанина Вероника



Павловна,2011г.р.Государственное бюджетное учреждениедополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»,ОП «Сольное пение», 3 классПреподавательЖданова Лилия НиколаевнаМАОУ №7, 3Б класс

5. Лозбень Анна Андреевна,

2005г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова»ОП «Струнные инструменты» скрипка,8 класс.Преподаватель Артемова Галина Валентиновна МАОУ лицей №11, 9"Б" класс

6. Мискевич Полина Алексеевна,

2009 г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Хоровое пение», 5 класс



Преподаватели: Рябухина Светлана Михайловна,Зубарева Анна ВладимировнаМБОУ СОШ №2 «Спектр», 5 класс

7. Конухова Мария Васильевна,

2004 г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имениГ.В.Свиридова» ОП «Искусство театра»,3 класс

Преподаватель Мотылюк Роман Анатольевич



МАОУ №7, 9 класс

8. Байгулов Денис Дмитриевич,

2010 г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Искусство театра» 4 класс

Преподаватель Мотылюк Роман Анатольевич

МАОУ лицей №6, 4 класс

9. Флянтикова Екатерина Андреевна,



2007г.р.

Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Искусство театра», 4 класс

Преподаватели: Зубарева Анна Владимировна, Трубникова Елена Леонидовна. МБОУ СОШ №5,

7 класс

10. Щигреев Ярослав Игоревич,

2008 г.р.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.Свиридова» ОП «Народные инструменты» Баян,



5 класс (8-ми летнего обучения)Преподаватель: Вылегжанина Елена ВладимировнаМАОУ лицей №6, 6 класс

11. Рахманова Кристина Александровна

2007 г.р.

МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащаяся 5 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Фольклорное искусство» Горбулькова Ольга Анатольевна, Затонская Ольга Анатольевна, Потехин Игорь Владимирович.

МБОУ СОШ № 11, 7 В класс

13. Струсь Арина Артуровна



2009 г.р.МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащаяся 4 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Театральное искусство» Тарасова Татьяна Владимировна, Чех Елена Марковна. МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»,5 В класс

14. Вдовин Алексей Русланович

2009г.р.

МБУДО Детская школа искусств «Берегиня» города Бердска, учащийся 4 класса по дополнительной общеразвивающей программе «Театральное искусство» Тарасова Татьяна Владимировна, Чех Елена Марковна МАОУ «Лицей № 6», 6 Е класс

15. Азарова

Мария Игоревна



2006 г.р.МАУ «Дворец культуры «Родина»Образцовый коллектив Литературная студия молодёжный пресс-центр «ПикНик» - 7 год обученияРуководители Захарова Наталия Викторовна, Фадеева Алина ВладимировнаУчащаяся МАОУ «Экономический лицей» 8И классКлассный руководитель – Петрова Мария Николаевна

16. Буренко Полина Александровна

2007 г.р.



МАУ «Дворец культуры «Родина»Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Улыбка» - 9 год обученияРуководитель Волкова Наталья АлександровнаУчащаяся МБОУ «СОШ № 13», 7 В классКлассный руководитель Зебницкая Ульяна Александровна.

17. Евсевлеева Ксения Андреевна

2006 г.р.

МАУ «Дворец культуры «Родина»



Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Сувенир» - 8 год обученияРуководитель Гончарова Эльвира НиколаевнаУчащаяся МБОУ «СОШ № 5», 8А класс.

18. Калько Мария Игоревна

2005 г.р.

МАУ «Дворец культуры «Родина»

Образцовый коллектив Концертный хор - 7 год обучения. Руководитель Лихницкая Людмила Григорьевна. Учащаяся МАОУ «Лицей № 6»,

9Б класс.

19. Карстен Елизавета Вадимовна

2005 г.р.

МАУ «Дворец культуры «Родина»

Образцовый коллектив Студия популярной музыки «Город песен» - 9 год обучения

Руководитель Николаева Ирина Владимировна

Учащаяся МБОУ «СОШ № 5», 9А класс.

20. Любимова Александра Михайловна

2008 г.р.



МАУ «Дворец культуры «Родина»Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Забава» - 8 год обученияРуководитель Косоногова Ольга ВалентиновнаУчащаяся 6А класса МБОУ «СОШ № 5».

21. Музычко Елена Алексеевна

2005 г.р.

МАУ «Дворец культуры «Родина»

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Арабески» - 10 год обучения



Руководители Загвоздина Наталья Сергеевна, Королёва Ирина СтаниславовнаУчащаяся 9В класса МБОУ «СОШ № 13».

22. Драбкова Варвара Денисовна

2007 г.р.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива»

Народный коллектив» хореографический ансамбль «Радость» Воспитанница 8-го года

Педагоги: Тютюнькова М.В., Шубина В.В. Ученица 7Б класса МБОУ СОШ №8.

23. Терлецкая Валерия Александровна,



2007 г.р.МБОУ ДО «Перспектива» города БердскаОбразцовый коллектив театр танца «Эльдорадо»Программа «Танцуй с «Эльдорадо» Программа «проТАНЦЫ», группа 1, 7 год обученияМБОУ СОШ №8, г. Бердска Новосибирской области,7 Б класс

24. Морякина Анастасия Алексеевна 2007 г.р.

МБУ ГЦКиД



Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Бердчаночка»Средняя группа8-ой год в составе коллективаРуководитель Лопатина Влада НиколаевнаМАОУ – лицей №7, 7А класс

25. Иванова Алиса Дмитриевна,

2007 г.р.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа «Весна» (МБУДО ДХШ «Весна») / по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», со сроком обучения 5 лет, в 5 классе. Преподаватели – Елена Викторовна, Авдеева, Александр Олегович Денисов, Анастасия Сергеевна Мануйлова, Светлана Александровна Шмелева МБОУ СОШ № 13 (1-7)



МАОУ «Лицей № 6», 8 класс