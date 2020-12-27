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Смертоносный «британский» штамм коронавируса вывили в России? Ответил Роспотребнадзор

18:24 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Из-за обнаружения нового штамма COVID-19 авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

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Британский штамм распространяется на 70% быстрее

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в середине декабря в Великобритании, в настоящий момент в России отсутствует, заявил 27 декабря заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — сказал Горелов в эфире канала «Россия 1».

В этот же день стало известно об обнаружении в Канаде нового штамма из Великобритании.

Заболевание было выявлено у пары из Дарема, которая, как известно, не совершала путешествий и не контактировала с носителями вируса. В настоящее время оба находятся на самоизоляции.

Также днем ранее сообщалось о первом случае заболевания британским штаммом коронавируса во Франции. Инфицированным оказался житель города Тур, который ранее жил в Великобритании.

Кроме того, накануне появление мутации зафиксировано в Швеции — у приехавшего в провинцию Сёдерманланд из Великобритании гражданина Швеции, — и в столице Испании, где пять случаев подтвердили и еще три требуют проверки.

Мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Он на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.

Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Из-за обнаружения нового штамма COVID-19 авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

Глава Роспотребнадзора отметила, что российские вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 эффективны против любых его мутаций.

Кроме того, она заявила, что тест-системы Роспотребнадзора способны распознать любой из существующих штаммов COVID-19.

То же сообщил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, мутация затрагивает небольшую точку на поверхности белка инфекции.

Источник: Известия

англия коронавирус нет в России новый штамм Александр Горелов Роспотребнадзор
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