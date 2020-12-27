Точный астропрогноз на понедельник 28 декабря для каждого знака зодиака

Дев ждут приятные сюрпризы, Стрельцам будет стыдно за свое поведение

У Овнов настало время для небольших поездок, они будут полезными и принесут вам материальную выгоду. К тому же сегодня вы легко находите общий язык с людьми, даже с теми, которых видите в первый раз. Это поможет вам решить многие вопросы, как личные, так и деловые.

Тельцы активны в работе, проявляют решимость и терпение. За это получают заслуженные похвалы не только от руководства, но и от коллег. Своим неравнодушным отношением к делу вы способны вдохновить окружающих вас людей, вы мотивируете их, а вместе у вас многое получится.

Чувствительные и нежные по натуре Близнецы, как всегда пытаются скрыть свои чувства. Но это вам удается не очень хорошо, да делать этого вовсе не нужно. У каждого человека возникают какие-то сложности, и вы не исключение, просто поймите, что это совершенно нормально. Сегодня вам лучше провести время в спокойствии, например, за хорошей книгой.

Раки любят большие компании, без людей им становится скучно, это тот знак зодиака, который не любит одиночества. Но, если окружающие люди начинают давить на вас, вы постараетесь избавиться от их общества. Сегодня настроение такое, что сближаться с кем-то не очень хочется. Но, если это нужно для работы, то вы сможете справиться с настроением, очаровать собеседников и получить то, что вам нужно.

У Львов сегодня многое зависит от уверенности в успехе. Стоит только на миг засомневаться, все может пойти не так. Так что идите только вперед и не оглядывайтесь, все будет хорошо. Главное творчески относиться к делу, даже, если это повседневные заботы. Настаивайте на своем и не отказывайтесь от задуманного.

Дев сегодня ждут только хорошие новости и самые приятные сюрпризы. Вы энергичны и это поможет вам сделать все задуманное, не откладывая в долгий ящик. Хвати времени не только на свои заботы, вам удастся помочь и вашим знакомым. А еще возможны встречи с людьми, по которым вы безумно скучали.

Весы могут ждать мелкие неприятности, впрочем, они не собьют вас с толку. Некоторые из них просто останутся незамеченными. Самое время делать сюрпризы, например, своей второй половине. На что нужно обратить внимание в этот день – на самочувствие. Избегайте перенагрузок. Переутомление может серьезно сказаться на здоровье.

Скорпионам скучно. Хочется, чего-то грандиозного и интересного. Тех, кто относится в жизни творчески, посетит вдохновение, и вы сможете реализовать самые безнадежные проекты. Могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми, отсутствие с вашей стороны знаков внимания может быть воспринято неверно.

У Стрельцов настроение на подъеме. И день сложится удачно, если не станете лениться. Во второй половине дня можно отправиться в поездку или устроить романтическую встречу. Только есть одно но…Внимательно следите за своими словами и поведением, иначе потом будет стыдно.

Козерогам можно ждать денежных поступлений, причем сумма может быть очень внушительной. Она поможет вам справиться с возникшими у вас финансовыми сложностями, которые давно тянут за душу. Не бойтесь сегодня делиться своими мыслями и идеями с окружающими, их никто не присвоит, напротив, найдутся желающие, которые помогут вам реализовать задуманное.

Водолеи сегодня напротив склонны к расточительности. Представителям этого знака зодиака не стоит тратить деньги понапрасну, покупая совершенно ненужные безделицы. Поберегите деньги, они вам еще пригодятся. День хорошо подходит для домашних дел, создавайте порядок и уют, окружите заботой близких людей.

У Рыб накопилась хроническая усталость, болезни могут усугубить сложившуюся ситуацию. На работе лучше избегать конфликтных ситуаций и не переусердствуйте. Лучше передайте свои полномочия кому-то из коллег, они вас не подведут, а вам лучше сделать паузу.

Источник: izvmor.ru