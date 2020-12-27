ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска

Желаем с честью и достоинством исполнять свои прямые служебные обязанности в интересах города и его жителей!

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение "ЛДПР":

-Бердское Местное отделение "ЛДПР" поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы города Бердска и избранием на очередной срок полномочий! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! С честью и достоинством исполнять свои прямые служебные обязанности в интересах города Бердска и его жителей! С уважением, координатор БМО "ЛДПР", Горобец И.П.