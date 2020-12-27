В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение "ЛДПР":
-Бердское Местное отделение "ЛДПР" поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы города Бердска и избранием на очередной срок полномочий! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! С честью и достоинством исполнять свои прямые служебные обязанности в интересах города Бердска и его жителей! С уважением, координатор БМО "ЛДПР", Горобец И.П.
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
16:23 27.12.2020
Желаем с честью и достоинством исполнять свои прямые служебные обязанности в интересах города и его жителей!
В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение "ЛДПР":
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