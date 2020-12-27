Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей

Несмотря на эти спасительные открытия, сделанные во время пандемии, финансовые реалии и сокращение персонала означают, что маловероятно, что древняя медицинская практика полностью восстановится после пандемии.

Вскрытие умерших от коронавируса изменило взгляд на процедуру ИВЛ

Когда пандемия COVID-19 находилась на ранних стадиях, перед медиками встало множество вопросов о том, что вызывает странную совокупность симптомов коронавируса: почему пациенты теряли обоняние и вкус, почему у них появлялись кожные высыпания, почему возникали проблемы с дыханием. Ответы на эти вопросы помогают найти патологоанатомы.

Как рассказывает Associated Press, ранние вскрытия умерших пациентов подтвердили, что коронавирус не только вызывает респираторное заболевание, но также может поражать другие жизненно важные органы. Эти находки также побудили врачей попробовать разжижители крови для некоторых пациентов с COVID-19 и пересмотреть, как долго другие должны находиться на аппаратах ИВЛ.

«Вы не можете лечить то, о чем не знаете, - цитирует AP доктора Алекса Уильямсона, патолог из центра Northwell Health в Нью-Йорке. – Многие жизни были спасены, благодаря внимательному изучению чьей-то смерти».

Когда-то о больницах судили по тому, сколько вскрытий они провели, отмечает Associated Press, но с годами работа патологоанатомов потеряла популярность, поскольку мир медицины вместо этого обратился к лабораторным тестам и визуализации. В 1950 г. эта практика проводилась примерно с половиной умерших пациентов больниц. Сегодня эти показатели снизились до 5-11%.

«Это действительно потерянный инструмент», - говорит патолог из Университета штата Луизиана доктор Ричард Вандер Хайде.

Некоторым американским больницам в этом году стало еще труднее. Опасения по поводу безопасности передачи вынудили многих администраторов больниц прекратить или серьезно ограничить вскрытие трупов в 2020 году. Пандемия также привела к общему снижению общего числа пациентов во многих больницах, что привело к снижению количества вскрытий в некоторых местах. Крупные больницы по всей стране сообщили о сокращении количества вскрытий в 2020 году.

Патологоанатом доктор Дезире Маршалл из Вашингтонского университета в Сиэтле не смогла провести вскрытие COVID-19 в своем обычном кабинете, потому что, как в одном из старейших учреждений больницы, там отсутствует надлежащая вентиляция для безопасного проведения процедуры. Маршалл на раннем этапе пришлось воспользоваться офисами окружной судебно-медицинской экспертизы для нескольких случаев, а с апреля работала в школьном исследовательском центре на животных.

Другие больницы пошли противоположным путем, проводя гораздо больше вскрытий даже в сложных обстоятельствах, чтобы попытаться лучше понять пандемию и не отставать от всплеска смертей, в результате которого в США умерло как минимум на 400000 человек больше, чем обычно.

В Медицинском центре Университета Нового Орлеана, где работает Вандер Хайде, патологоанатомы провели примерно на 50% больше вскрытий, чем за последние годы. Другие больницы в Алабаме, Калифорнии, Теннесси, Нью-Йорке и Вирджинии говорят, что они также превзойдут свой обычный годовой показатель по процедурам.

Их результаты сформировали наше понимание того, что COVID-19 делает с организмом и как с этим бороться.

Например, весной и в начале лета некоторые серьезно больные коронавирусом пациенты неделями находились на искусственной вентиляции легких. Позже патологоанатомы обнаружили, что такая расширенная вентиляция может вызвать обширное повреждение легких, что заставило врачей пересмотреть то, как они используют вентиляторы во время пандемии.

В настоящее время врачи изучают, могут ли антикоагулянты предотвратить образование микроскопических тромбов, обнаруженных у пациентов в начале пандемии.

Исследования патологоанатомов также показали, что вирус может перемещаться по кровотоку или перемещаться по инфицированным клеткам, распространяясь и поражая кровеносные сосуды, сердце, мозг, печень, почки и толстую кишку человека. Это открытие помогло объяснить широкий спектр симптомов вируса.

Обязательно появятся новые открытия: патологоанатомы заполнили морозильные камеры зараженными коронавирусом органами и тканями, собранными во время вскрытия, что поможет исследователям изучить болезнь, а также возможные способы лечения и лечения. Будущие вскрытия также помогут им понять, как это заболевание наносит «дальнобойщикам,» тем, кто страдает симптомами «длительного COVID» в течение недель или месяцев после заражения.

Несмотря на эти спасительные открытия, сделанные во время пандемии, финансовые реалии и сокращение численности персонала означают, что маловероятно, что древняя медицинская практика полностью восстановится, когда вспышка стихнет.

Как отмечает АР, количество экспертов, которые действительно могут проводить вскрытия, критически низкое. По оценкам, в США всего несколько сотен судебных патологоанатомов, но они могут использовать несколько тысяч - и каждый год менее одного из 100 выпускников медицинских вузов начинает заниматься этой профессией. Некоторые надеются, что пандемия 2020 года может стимулировать набор сотрудников.