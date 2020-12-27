Миллиарды на дороги дал Новосибирской области Мишустин на три года

Правительство выделит более 172 млрд рублей на дорожное строительство и интеллектуальную транспортную систему в регионах.

Не все дороги в Бердске можно назвать проездными

В ближайшие три года правительство выделит регионам 172,3 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В правительстве отметили, что федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые автоматизируют процессы управления трафиком и способны снизить число аварий на дорогах.

Согласно распоряжению Новосибирская область получит 310 млн рублей в 2023 году. А также 800 млн в 2021-м, 990 млн - в 2022-м и 1,2 млрд рублей - в 2023 году. Кроме того, в распределении денег фигурирует цифра 2,1 млрд на против слов "Новосибирская области".