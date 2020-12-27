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Миллиарды на дороги дал Новосибирской области Мишустин на три года

18:04 27.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Правительство выделит более 172 млрд рублей на дорожное строительство и интеллектуальную транспортную систему в регионах.

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Не все дороги в Бердске можно назвать проездными

В ближайшие три года правительство выделит регионам 172,3 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В правительстве отметили, что федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые автоматизируют процессы управления трафиком и способны снизить число аварий на дорогах.

Согласно распоряжению Новосибирская область получит 310 млн рублей в 2023 году. А также 800 млн в 2021-м,  990 млн - в 2022-м и 1,2 млрд рублей - в 2023 году. Кроме того, в распределении денег фигурирует цифра 2,1 млрд на против слов "Новосибирская области".

дороги распоряжение строительство финансирование Михаил Мишустин
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От редакции

Дороги в последнее время стали лучше?

Поросёнок Пётр, 27 декабря 2020 18:45
Учитывая распилочную составляющую, что делает строительство дорог в России одним из самых дорогих в мире, выделенные на Новосибирскую область деньги это сущие копейки, на ямочный ремонт местами хватит.

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