Видео спасения обмороженного пассажира на вокзале в Бердске: Лучше так, чем умереть на морозе

Вечером 25 декабря на бердском вокзале пассажиры спасли человека. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", скорее всего, он был пьян и сидел прямо на снегу без движения с голыми руками.
Ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, где постарались укутать.
- Он лежал без сознания у забора. Мне кажется, любой человек должен помочь в такой ситуации, а не снимать на телефон, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", помогавший спасать человека, лежащего на морозе, Александр, живущий в искитимском Ложке.
Приехавшие медики "скорой" подтвердили, что пострадавший действительного получил обморожение, вероятно, потому, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Автор видео Алена Бурова