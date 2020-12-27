Видео спасения обмороженного пассажира на вокзале в Бердске: Лучше так, чем умереть на морозе

Ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, где постарались укутать.

На помощь замерзающему пришли несколько человек, ждавших электричку

Вечером 25 декабря на бердском вокзале пассажиры спасли человека. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", скорее всего, он был пьян и сидел прямо на снегу без движения с голыми руками.

Ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, где постарались укутать.

- Он лежал без сознания у забора. Мне кажется, любой человек должен помочь в такой ситуации, а не снимать на телефон, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", помогавший спасать человека, лежащего на морозе, Александр, живущий в искитимском Ложке.

Приехавшие медики "скорой" подтвердили, что пострадавший действительного получил обморожение, вероятно, потому, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автор видео Алена Бурова

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