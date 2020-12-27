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Видео спасения обмороженного пассажира на вокзале в Бердске: Лучше так, чем умереть на морозе

18:50 27.12.2020 Фото: Алины Буровой
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Ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, где постарались укутать.

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На помощь замерзающему пришли несколько человек, ждавших электричку

Вечером 25 декабря на бердском вокзале пассажиры спасли человека. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", скорее всего, он был пьян и сидел прямо на снегу без движения с голыми руками.

Ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, где постарались укутать.

- Он лежал без сознания у забора. Мне кажется, любой человек должен помочь в такой ситуации, а не снимать на телефон, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", помогавший спасать человека, лежащего на морозе, Александр, живущий в искитимском Ложке.

Приехавшие медики "скорой" подтвердили, что пострадавший действительного получил обморожение, вероятно, потому, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автор видео Алена Бурова

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Человек мог бы умереть от обморожения
без сознания обморожение пассажиры. пострадавший
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От редакции

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Поросёнок Пётр, 27 декабря 2020 19:24
Дважды в своей жизни спасал подвыпивших мужичков, которые решили, что ночевать в сугробе это отличная идея.

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