Путин привьется от коронавируса российской вакциной

Что касается дочери президента и его решении позволить ей войти в группу добровольцев для тестирования вакцины, Песков напомнил, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина" и предложил "оставить это ему".

Путин принял решение привиться от коронавируса

В обозримой перспективе Владимир Путин расскажет о принятом решении относительно вакцинации от ковида, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "России 1".

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – рассказал Песков программе "Москва. Кремль Путин".

Что касается дочери президента и его решении позволить ей войти в группу добровольцев для тестирования вакцины, Песков напомнил, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина" и предложил "оставить это ему". "Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность", – добавил Песков.