Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 27 декабря
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 240 (15%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,2%
2. Еврейская автономная область 0,4%
3. Республика Тыва 0,5%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 390 человек:
Москва - 5063
Санкт-Петербург - 3128
Московская область - 1349
Республика Карелия - 517
Нижегородская область - 420
Свердловская область - 411
Брянская область - 405
Красноярский край - 405
Тверская область - 402
Калининградская область - 395
Ростовская область - 383
Хабаровский край - 381
Республика Коми - 377
Вологодская область - 370
Республика Крым - 365
Архангельская область - 356
Ульяновская область - 319
Мурманская область - 310
Иркутская область - 306
Ханты-Мансийский автономный округ - 280
Волгоградская область - 270
Кировская область - 264
Самарская область - 264
Забайкальский край - 249
Саратовская область - 237
Республика Бурятия - 227
Омская область - 225
Ямало-Ненецкий автономный округ - 219
Сахалинская область - 219
Ленинградская область - 213
Пермский край - 208
Удмуртская Республика - 201
Томская область - 201
Алтайский край - 193
Ставропольский край - 189
Республика Саха (Якутия) - 187
Тульская область - 181
Ярославская область - 178
Калужская область - 172
Кемеровская область - 172
Республика Хакасия - 171
Смоленская область - 169
Владимирская область - 165
Оренбургская область - 162
Орловская область - 160
Тамбовская область - 159
Тюменская область - 157
Курская область - 145
Амурская область - 142
Пензенская область - 140
Белгородская область - 139
Республика Чувашия - 136
Республика Дагестан - 133
Рязанская область - 127
Кабардино-Балкарская Республика - 125
Приморский край - 112
Краснодарский край - 105
Псковская область - 99
Воронежская область - 98
Новосибирская область - 93
Костромская область - 92
Республика Адыгея - 88
Чеченская Республика - 83
Республика Калмыкия - 82
Республика Мордовия - 81
Курганская область - 81
Липецкая область - 80
Республика Северная Осетия - Алания - 70
Республика Башкортостан - 70
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Ивановская область - 65
Новгородская область - 62
Республика Алтай - 62
Республика Тыва - 62
Камчатский край - 61
Астраханская область - 57
Республика Ингушетия - 54
Севастополь - 53
Республика Марий Эл - 44
Магаданская область - 41
Еврейская автономная область - 33
Челябинская область - 28
Республика Татарстан - 20
Чукотский автономный округ - 4
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 450 829.
За последние сутки подтверждено 552 летальных случая:
Санкт-Петербург - 74
Москва - 73
Ростовская область - 22
Московская область - 21
Красноярский край - 18
Воронежская область - 17
Свердловская область - 17
Вологодская область - 16
Нижегородская область - 15
Краснодарский край - 14
Пермский край - 13
Самарская область - 13
Алтайский край - 13
Иркутская область - 12
Республика Чувашия - 11
Тульская область - 9
Мурманская область - 9
Челябинская область - 9
Владимирская область - 8
Архангельская область - 8
Республика Крым - 8
Ульяновская область - 8
Новосибирская область - 8
Омская область - 8
Ставропольский край - 7
Ивановская область - 6
Саратовская область - 6
Ханты-Мансийский автономный округ - 6
Белгородская область - 5
Курская область - 5
Республика Калмыкия - 5
Калужская область - 4
Ярославская область - 4
Астраханская область - 4
Волгоградская область - 4
Республика Северная Осетия - Алания - 4
Республика Алтай - 4
Республика Бурятия - 4
Приморский край - 4
Орловская область - 3
Рязанская область - 3
Тамбовская область - 3
Республика Коми - 3
Республика Адыгея - 3
Севастополь - 3
Удмуртская Республика - 3
Оренбургская область - 3
Курганская область - 3
Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
Республика Хакасия - 3
Костромская область - 2
Липецкая область - 2
Смоленская область - 2
Республика Карелия - 2
Республика Дагестан - 2
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Республика Мордовия - 2
Пензенская область - 2
Республика Ингушетия - 1
Республика Татарстан - 1
Кировская область - 1
Тюменская область - 1
Томская область - 1
Сахалинская область - 1
Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 54 778 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 494 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 тыс. 105 человек.
Источник: стокоронавирус.рф