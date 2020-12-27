27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020

21:04 27.12.2020 Фото: Pixabay
1

За последние сутки подтверждено 552 летальных случая.

% name% title
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020Новые жертвы коронавируса: Сколько скончались и заразились за сутки на 27 декабря в Новосибирской областиЕщё 977 новостей

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 27 декабря

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 240 (15%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Республика Тыва 0,5%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 390 человек: 

Москва  -  5063

Санкт-Петербург  -  3128

Московская область  -  1349

Республика Карелия  -  517

Нижегородская область  -  420

Свердловская область  -  411

Брянская область  -  405

Красноярский край  -  405

Тверская область  -  402

Калининградская область  -  395

Ростовская область  -  383

Хабаровский край  -  381

Республика Коми  -  377

Вологодская область  -  370

Республика Крым  -  365

Архангельская область  -  356

Ульяновская область  -  319

Мурманская область  -  310

Иркутская область  -  306

Ханты-Мансийский автономный округ  -  280

Волгоградская область  -  270

Кировская область  -  264

Самарская область  -  264

Забайкальский край  -  249

Саратовская область  -  237

Республика Бурятия  -  227

Омская область  -  225

Ямало-Ненецкий автономный округ  -  219

Сахалинская область  -  219

Ленинградская область  -  213

Пермский край  -  208

Удмуртская Республика  -  201

Томская область  -  201

Алтайский край  -  193

Ставропольский край  -  189

Республика Саха (Якутия)  -  187

Тульская область  -  181

Ярославская область  -  178

Калужская область  -  172

Кемеровская область  -  172

Республика Хакасия  -  171

Смоленская область  -  169

Владимирская область  -  165

Оренбургская область  -  162

Орловская область  -  160

Тамбовская область  -  159

Тюменская область  -  157

Курская область  -  145

Амурская область  -  142

Пензенская область  -  140

Белгородская область  -  139

Республика Чувашия  -  136

Республика Дагестан  -  133

Рязанская область  -  127

Кабардино-Балкарская Республика  -  125

Приморский край  -  112

Краснодарский край  -  105

Псковская область  -  99

Воронежская область  -  98

Новосибирская область  -  93

Костромская область  -  92

Республика Адыгея  -  88

Чеченская Республика  -  83

Республика Калмыкия  -  82

Республика Мордовия  -  81

Курганская область  -  81

Липецкая область  -  80

Республика Северная Осетия - Алания  -  70

Республика Башкортостан  -  70

Карачаево-Черкесская Республика  -  69

Ивановская область  -  65

Новгородская область  -  62

Республика Алтай  -  62

Республика Тыва  -  62

Камчатский край  -  61

Астраханская область  -  57

Республика Ингушетия  -  54

Севастополь  -  53

Республика Марий Эл  -  44

Магаданская область  -  41

Еврейская автономная область  -  33

Челябинская область  -  28

Республика Татарстан  -  20

Чукотский автономный округ  -  4

За весь период выписано по выздоровлению по России  – 2 450 829.

За последние сутки подтверждено 552 летальных случая:

Санкт-Петербург  -  74

Москва  -  73

Ростовская область  -  22

Московская область  -  21

Красноярский край  -  18

Воронежская область  -  17

Свердловская область  -  17

Вологодская область  -  16

Нижегородская область  -  15

Краснодарский край  -  14

Пермский край  -  13

Самарская область  -  13

Алтайский край  -  13

Иркутская область  -  12

Республика Чувашия  -  11

Тульская область  -  9

Мурманская область  -  9

Челябинская область  -  9

Владимирская область  -  8

Архангельская область  -  8

Республика Крым  -  8

Ульяновская область  -  8

Новосибирская область  -  8

Омская область  -  8

Ставропольский край  -  7

Ивановская область  -  6

Саратовская область  -  6

Ханты-Мансийский автономный округ  -  6

Белгородская область  -  5

Курская область  -  5

Республика Калмыкия  -  5

Калужская область  -  4

Ярославская область  -  4

Астраханская область  -  4

Волгоградская область  -  4

Республика Северная Осетия - Алания  -  4

Республика Алтай  -  4

Республика Бурятия  -  4

Приморский край  -  4

Орловская область  -  3

Рязанская область  -  3

Тамбовская область  -  3

Республика Коми  -  3

Республика Адыгея  -  3

Севастополь  -  3

Удмуртская Республика  -  3

Оренбургская область  -  3

Курганская область  -  3

Ямало-Ненецкий автономный округ  -  3

Республика Хакасия  -  3

Костромская область  -  2

Липецкая область  -  2

Смоленская область  -  2

Республика Карелия  -  2

Республика Дагестан  -  2

Кабардино-Балкарская Республика  -  2

Республика Мордовия  -  2

Пензенская область  -  2

Республика Ингушетия  -  1

Республика Татарстан  -  1

Кировская область  -  1

Тюменская область  -  1

Томская область  -  1

Сахалинская область  -  1

Еврейская автономная область  -  1

За весь период по России умерло 54 778 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 494 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 тыс. 105 человек.

Источник: стокоронавирус.рф

коронавирус
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Правильные правила для исполнения желаний на День рождения. Как загадывать?
22:30 27-12-2020
Правильные правила для исполнения желаний на День рождения. Как загадывать?
Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют
22:00 27-12-2020
Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют
Два солнечных и два лунных затмения ожидают человечество в 2021 год. Когда первое?
21:30 27-12-2020
Два солнечных и два лунных затмения ожидают человечество в 2021 год. Когда первое?
Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020
21:04 27-12-2020
Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020
На сколько остается иммунитет после коронавируса? Ответ ученых
21:00 27-12-2020
На сколько остается иммунитет после коронавируса? Ответ ученых
Новую выплату в 15 тысяч рублей ввели для учителей России. Кто ее будет получать
20:49 27-12-2020
Новую выплату в 15 тысяч рублей ввели для учителей России. Кто ее будет получать
Как малоимущим россиянам получить 250 тысяч рублей господдержки. Многие уже воспользовались помощью
20:30 27-12-2020
Как малоимущим россиянам получить 250 тысяч рублей господдержки. Многие уже воспользовались помощью
Путин привьется от коронавируса российской вакциной 1
20:28 27-12-2020
Путин привьется от коронавируса российской вакциной
Когда 31 декабря официально станет выходным днем, ответил Минтруд
20:00 27-12-2020
Когда 31 декабря официально станет выходным днем, ответил Минтруд
Стало известно, сколько будет стоить день пребывания в вытрезвителе
19:30 27-12-2020
Стало известно, сколько будет стоить день пребывания в вытрезвителе