Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 240 (15%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Республика Тыва 0,5%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 390 человек:

Москва - 5063

Санкт-Петербург - 3128

Московская область - 1349

Республика Карелия - 517

Нижегородская область - 420

Свердловская область - 411

Брянская область - 405

Красноярский край - 405

Тверская область - 402

Калининградская область - 395

Ростовская область - 383

Хабаровский край - 381

Республика Коми - 377

Вологодская область - 370

Республика Крым - 365

Архангельская область - 356

Ульяновская область - 319

Мурманская область - 310

Иркутская область - 306

Ханты-Мансийский автономный округ - 280

Волгоградская область - 270

Кировская область - 264

Самарская область - 264

Забайкальский край - 249

Саратовская область - 237

Республика Бурятия - 227

Омская область - 225

Ямало-Ненецкий автономный округ - 219

Сахалинская область - 219

Ленинградская область - 213

Пермский край - 208

Удмуртская Республика - 201

Томская область - 201

Алтайский край - 193

Ставропольский край - 189

Республика Саха (Якутия) - 187

Тульская область - 181

Ярославская область - 178

Калужская область - 172

Кемеровская область - 172

Республика Хакасия - 171

Смоленская область - 169

Владимирская область - 165

Оренбургская область - 162

Орловская область - 160

Тамбовская область - 159

Тюменская область - 157

Курская область - 145

Амурская область - 142

Пензенская область - 140

Белгородская область - 139

Республика Чувашия - 136

Республика Дагестан - 133

Рязанская область - 127

Кабардино-Балкарская Республика - 125

Приморский край - 112

Краснодарский край - 105

Псковская область - 99

Воронежская область - 98

Новосибирская область - 93

Костромская область - 92

Республика Адыгея - 88

Чеченская Республика - 83

Республика Калмыкия - 82

Республика Мордовия - 81

Курганская область - 81

Липецкая область - 80

Республика Северная Осетия - Алания - 70

Республика Башкортостан - 70

Карачаево-Черкесская Республика - 69

Ивановская область - 65

Новгородская область - 62

Республика Алтай - 62

Республика Тыва - 62

Камчатский край - 61

Астраханская область - 57

Республика Ингушетия - 54

Севастополь - 53

Республика Марий Эл - 44

Магаданская область - 41

Еврейская автономная область - 33

Челябинская область - 28

Республика Татарстан - 20

Чукотский автономный округ - 4

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 450 829.

За последние сутки подтверждено 552 летальных случая:

Санкт-Петербург - 74

Москва - 73

Ростовская область - 22

Московская область - 21

Красноярский край - 18

Воронежская область - 17

Свердловская область - 17

Вологодская область - 16

Нижегородская область - 15

Краснодарский край - 14

Пермский край - 13

Самарская область - 13

Алтайский край - 13

Иркутская область - 12

Республика Чувашия - 11

Тульская область - 9

Мурманская область - 9

Челябинская область - 9

Владимирская область - 8

Архангельская область - 8

Республика Крым - 8

Ульяновская область - 8

Новосибирская область - 8

Омская область - 8

Ставропольский край - 7

Ивановская область - 6

Саратовская область - 6

Ханты-Мансийский автономный округ - 6

Белгородская область - 5

Курская область - 5

Республика Калмыкия - 5

Калужская область - 4

Ярославская область - 4

Астраханская область - 4

Волгоградская область - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 4

Республика Алтай - 4

Республика Бурятия - 4

Приморский край - 4

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Тамбовская область - 3

Республика Коми - 3

Республика Адыгея - 3

Севастополь - 3

Удмуртская Республика - 3

Оренбургская область - 3

Курганская область - 3

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3

Республика Хакасия - 3

Костромская область - 2

Липецкая область - 2

Смоленская область - 2

Республика Карелия - 2

Республика Дагестан - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Мордовия - 2

Пензенская область - 2

Республика Ингушетия - 1

Республика Татарстан - 1

Кировская область - 1

Тюменская область - 1

Томская область - 1

Сахалинская область - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 54 778 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 494 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 тыс. 105 человек.

Источник: стокоронавирус.рф