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Спецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020

10:21 28.12.2020
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

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23 декабря 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

  1. Залитые грязью земляные дороги и гужевые повозки за 100 лет прогресса сменились асфальтом и маршрутками
  2. Выбор на пятилетку: кто из 9 кандидатов займет кресло мэра Бердска
  3. 200 млн жизней забрала чума, 500 млн - оспа: от чего люди умирали до коронавируса?
  4. Выплаты на детей от Путина, маткапитал, пособие беженцам: как государство поддерживает нуждающихся
  5. Становятся экологической катастрофой токсичные и зловонные свалки с развитием человечества
  6. Во все времена - от царских времен до Путина - пенсии пытались догнать расходы
  7. «Инвалиды-КГБшники» помогали строить БАМ в 60-градусные морозы
  8. Как работают на новогодних праздниках организации Бердска
  9. Пол-Европы прошагали: об ожесточенных боях на границах с Германией рассказал фронтовик
  10. Диковинные унитазы, волосатые колготки, плачущие кровью статуи: что можно увидеть в необычных музеях?
  11. Впечатляющие книги: наполни сознание смыслом, прикоснись к авторским мирам

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет в феврале 2021 года.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.
Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 23 декабря 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.
Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

"Курьер.Среда.Бердск" газета маткапитал новый мэр свежий номер
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От редакции

Интересный получился выпуск?

Аноним, 24 декабря 2020 14:55
Сразу и пишите "новый мэр" Шестернин, будет гробить Бердск ещё 5 лет. Кого вы стесняетесь?

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