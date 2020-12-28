Погода на Новый год 2021: прогноз на 31 декабря и 1 и 2 января от Вильфанд

Сейчас погода в Западной Сибири очень холодная. Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры -37…-39. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов.

Гидрометеоцентр обещает нескучную зиму

Предновогодняя погода в России будет "нескучной", в центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь—восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Тридцатого декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег). Ветер будет усиливаться до 10-11 метров в секунду. В четверг аналогичная ситуация", - сказал Вильфанд.

В новогоднюю ночь, по его словам, существенно температура не изменится и будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Потеплению, как пояснил Вильфанд, будет способствовать пришедший с запада циклон.

"Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом к воскресенью погоду в центре европейской части России начнет определять антициклон. "Воскресенье и понедельник будут зимними днями. Температура ночью понизятся до -10…-15 градусов, а днем до шести-семи градусов мороза. Небо будет с облаками, но с прояснениями, будет солнце", - сказал Вильфанд.

Как пояснил синоптик, во вторник температура будет примерно такой же.

"Такой температурный фон примерно на три градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем 30 декабря температура днем будет около ноля.

Вильфанд также выделил несколько регионов России, которые в новогоднюю ночь ждет нестандартная ситуация.

"В течение предновогодней недели температура в Санкт-Петербурге будет выше нормы на 4-8 градусов, поскольку влияние циклонической деятельности наиболее выражено здесь…

28 декабря днем -2…-4, в последующем температуры останутся такими же. В дальнейшем все-таки существенное повышение температуры. Они будут в диапазоне от -3 до +2 градусов. 30, 31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью", - отметил Вильфанд.

По словам синоптика, значительные изменения температуры ждут на предновогодней неделе жителей Западной Сибири.

"Сейчас погода в Западной Сибири очень холодная. Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры -37…-39. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов… В среду и четверг ночные температуры -12…-18, дневные -12…-14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до -25 градусов и дневные -23…-25 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температурные колебания связаны с влиянием антициклона, который установился в этом регионе.

По прогнозам синоптиков, в Хабаровске будет достаточно однородная погода.

"Она тоже нескучная. Температурный фон от -25 до -30, дневные температуры от -17 до -23 и солнечно. Снега там много, там мороз и солнце", - сказал Вильфанд.