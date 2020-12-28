Международный день кино отмечается 28 декабря 2020 года: История важной даты

День кино — это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру

Международный день кино — это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные. А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

Также в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

Источник: calend.ru