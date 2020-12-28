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День святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря 2020 года: Значение особенной даты

08:50 28.12.2020 Фото: wikipedia.org
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«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов».

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28 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святых Невинных Младенцев Вифлеемских

28 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святых Невинных Младенцев Вифлеемских.

Христиане почитают святых младенцев как мучеников, полагая, что всякий, кто был убит из ненависти ко Христу, должен рассматриваться как мученик, даже если он не подозревал о смысле происходящего.

Согласно Евангелию от Матфея (2:16), царь Ирод приказал убить всех невинных младенцев, узнав от волхвов о рождении Христа (Мессии).

«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов».

Ирод хотел устранить Иисуса как потенциального претендента на свой трон, однако, младенцу Иисусу удалось избежать смерти, так как святой Иосиф ушел с семьей в Египет.

Синоптические евангелия объясняют казнь Иисуса тем, что роль Иисуса как Христа (Мессии) подразумевала также и политические притязания на царство. Рассказ об избиении невинных младенцев относит возникновение этого ошибочного мнения ко времени Рождества Иисуса Христа.

День памяти святых невинно убиенных младенцев, начиная с 5 века, стала праздновать Константинопольская Церковь, а затем и остальные Христианские Церкви. Мощам святых невинно убиенных младенцев поклонялись в трех главных центрах восточного христианства – Константинополе, Антиохии и Александрии. Нетленные останки одного из младенцев были переданы в дар римским епископам, а позднее Папа Римский Стефан II передал их французскому королю Пипину Короткому. В 770 году Карл Великий поместил их в монастыре в Брантоме (Франция), и с тех пор сюда совершаются массовые паломничества верующих, особенно перед данным праздником.

Русская православная церковь чтит память Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, 11 января (по новому стилю).

Источник: calend.ru

28 декабря 2020 День святых Невинных Младенцев Вифлеемских история католики праздник
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