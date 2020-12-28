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Какой сегодня церковный праздник? Кто должен обязательно поставить 28 декабря свечу в церкви?

07:20 28.12.2020 Фото: pixnio.com
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Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу.

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Как правило, на Трифона был сильный мороз
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Кто должен обязательно поставить 28 декабря свечу в церкви?Сильные молитвы апостолу и евангелисту Иоанну Богослову для чтения в праздник 27 декабря 2020 годаЕщё 562 новостей

Дата по старому стилю: 15 декабря.
Православные люди в этот день отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в 16 веке. Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности. Конечно, поминают его и в этот день: все, кто связан с морем, по возможности, идут в церковь и ставят свечу святому Трифону.

Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были ещё слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», — советовали люди.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

Именины в этот день
Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон

Источник: calend.ru

28 декабря 2020 именины история праздник Трифонов день
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