Сегодня именины: 28 декабря отмечается 6 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Женщины
|Сюзанна
|от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»