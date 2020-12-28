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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 28 декабря отмечается 6 именин по церковному календарю

07:10 28.12.2020 Фото: PxHere
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По святцам 28 декабря отмечается 6 именин: 5 мужских и 1 женские.

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Поздравляем! 

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Женщины

Сюзанна от древнееврейского имени Шошана - «лилия», «белая лилия»
день ангела именинники именины
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