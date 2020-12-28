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Сильное гадание на желание «4 туза»

05:02 28.12.2020 Фото: pxhere.com
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Узнать о том, чего именно не хватает и как дотянуться до мечты, поможет простое и правдивое гадание.

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Карты испокон веков использовали для гаданий и предсказаний

Исполнить заветное желание мечтают многие, но порой оно остается недостижимым из-за того, что не понятно направление, в котором нужно к нему двигаться. Узнать о том, чего именно не хватает и как дотянуться до мечты, поможет простое и правдивое гадание.

Карты испокон веков использовали для гаданий и предсказаний, чтобы узнать о своей судьбе чуть больше, приоткрыть завесу тайны, получить действенные подсказки. Эксперты рекомендуют взять на заметку гадание «4 туза», которое поможет узнать, что вам необходимо для исполнения самой заветной мечты.

Правила гадания «4 туза»

Для гаданий важно использовать колоду карт, которая не бывала в чужих руках, и выбрать время, когда ничто и никто не будет вас отвлекать. Вера в успех и оформленное желание — главная составляющая этого гадания. Кроме того, нужно соблюсти еще несколько условий:

остаться в одиночестве;
сосредоточиться на своем желании;
никому не говорить о гадании, заветной мечте и том, что показали карты.

Настроившись, можно переходить к самому гаданию, чтобы получить точный ответ на заданный вопрос.

Как правильно гадать

Колоду из 36 карт нужно перетасовать, разложить на 4 произвольные стопки, а затем произнести вслух свое желание. После этого каждую стопку поочередно просматривают, выискивая тузы.

Значение гадания

Ответ, который дает это гадание, зависит от того, как расположились тузы относительно стопок карт.

В каждой стопке оказалось по одному тузу — желание сбудется, как только гадающий поверит в свои силы и перестанет в себе сомневаться.
Все тузы в первой стопке — желание исполнится в ближайшее время, и гадающему нужно лишь сделать шаг навстречу мечте.
Все тузы во второй стопке — исполнению желания мешает недостаток информации.
Все тузы в третьей стопке — желание не сбывается из-за того, что вмешиваются посторонние.
Все тузы в последней стопке — желанию не суждено сбыться из-за того, что время пока не пришло.
Красные тузы в первых двух стопках — желание исполнится в ближайшее полугодие.
Черные тузы в первых двух стопках — желание исполнится лишь в конце года.

Остальные результаты говорят о том, что либо желание загадано неверно, либо гадающий сам не знает, чего на самом деле хочет. Повторить гадание можно не раньше, чем через неделю.

Узнать о том, сбудется желание или нет, можно и с помощью гадания по книге, однако слишком часто гадать не стоит. Если карты не дали четкого ответа на заданный вопрос, стоит подождать, еще раз сформулировать желание и не забывать о том, что сбываются те мечты, к которым стремятся, а не ждут чуда сложа руки.

Источник: dailyhoro.ru

4 туза гадание желание карты
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