Денежный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года

У Водолеев самыми удачными днями для финансовой активности и работы станут 28 и 29 декабря, а также 1 и 2 января.

Финансовый гороскоп поможет вам понять, как звезды и планеты будут влиять на вашу удачу

Финансовый гороскоп поможет вам понять, как звезды и планеты будут влиять на вашу удачу. Это, пожалуй, самая важная неделя уходящего 2020 года и начинающегося 2021. Будьте внимательнее к советам астрологов.

У людей каждого знака Зодиака есть свои темные стороны. К сожалению, на этой неделе многие из них могут активизироваться и принести некоторые финансовые, жизненные и рабочие неудобства. Но этого можно будет избежать, следуя советам из финансового гороскопа.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее 30 декабря — в Полнолуние. В этот день лучше не совершать покупок. Необоснованные и необдуманные траты могут серьезно ударить по кошельку. Овнам стоит осторожнее относиться и к своим обязанностям на работе. Если подходить к решению проблем безответственно, это ударит по авторитету среди коллег и начальства, что не лучшим образом отразится на финансовых успехах в ближайшие недели и месяцы.

Телец

Тельцам следует на этой неделе заняться самой важной работой. Не стоит расстраиваться, если придется потрудиться в начале января. Это будет крайне благоприятное время для финансовых дел, покупок и переговоров. Астрологи советуют представителям данного Знака следовать пяти важным правилам привлечения денег. Это поможет притянуть еще больше удачи в финансовой сфере.

Близнецы

Деньги любят позитив, которого у Близнецов хватает. Астрологи сообщают, что успех будет обходить стороной представителей завистливых Знаков Зодиака. Очень важно побороть в себе зачатки этого чувства. Близнецам сделать это будет проще, чем остальным, поэтому их ждут приятные финансовые и деловые успехи. Это очень благоприятная неделя для любых дел, покупок и решения самых трудных проблем на работе и бизнесе.

Рак

Ракам стоит следовать советам фэн-шуй, которые помогут привлечь не только финансовую, но и любовную удачу. Сейчас нельзя фокусироваться на одних лишь делах, но и в любовь с головой уходить тоже не нужно. Астрологи советуют находить время для всего. Самый благоприятный день для финансовой активности и работы — 29 декабря. В январе эксперты советуют как можно меньше думать о прошлом. Нужно устремить взор в будущее и не пасовать перед трудностями.

Лев

Львам необходимо в первую очередь создать благоприятную атмосферу в доме, следуя пяти простым правилам. Это пойдет на пользу не только тем, кто трудится в родных стенах, но и тем, кто постоянно находится в поисках новых идей для бизнеса и для решения насущных проблем. Львы смогут придумать что-то очень интересное, совершить прорыв в творчестве и разрешить все неурядицы. Главное сейчас — не забывать про отдых. Переутомление может стать причиной финансовых неудач.

Дева

Девам стоит на этой неделе обратить внимание на денежные приметы. Звезды и планеты позволят Девам получать больше тайных знаков и посланий, которые смогут привести их к богатству и успеху. Эксперты настоятельно рекомендуют следить за здоровьем и одеваться по погоде. Девам нужно быть максимально продуктивными 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Деньги придут в руки трудолюбивым людям.

Весы

Весы не входят в список самых обаятельных и харизматичных Знаков Зодиака, но на этой неделе звезды и планеты сделают их людей очень притягательными и способными понравиться любому человеку. Это очень благоприятно отразится на финансовых успехах. Весам стоит посещать собеседования и знакомиться с потенциальными партнерами по бизнесу. Большой денежный успех ждет представителей профессий, связанных с постоянным общением с клиентами и работой с претензиями.

Скорпион

Данный период будет относительно спокойным и размеренным в финансовом плане. Положение звезд позитивно скажется на продуктивности Скорпионов, но Полнолуние 30 декабря может породить в сознании этих людей много неприятных мыслей и воспоминаний о прошлом. Мантра для исцеления от негатива поможет забыть былые проблемы и неудачи, сфокусировавшись на будущем. Астрологи советуют Скорпионам не браться за все дела сразу и не бросать начатое. Это может привести к денежным потерям.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет везти в плане совершения покупок. Новые приобретения, покупка подарков и развлечения помогут поднять настроение. Чтобы достичь гармонии, можно также воспользоваться пятью эффективными упражнениями. Не стоит делать то, чего делать не хочется. Даже если накопилось слишком много важных проблем, нужно все равно находить время для отдыха. Если все время задерживаться на работе, это к повышению доходов не приведет, и от усталости денег больше не станет.

Козерог

У Козерогов доходы будут зависеть от настроения и духовного состояния. Им стоит пользоваться мантрой богатства и процветания. Нужно помнить о том, что богатство и успех приходят только к тем, кто на это настроен эмоционально. Астрологи советуют как можно меньше общаться с токсичными людьми, которые вечно чем-то недовольны и всегда во всем сомневаются. Новогодние чудеса возможны, но только если впустить их в свое сердце.

Водолей

У Водолеев самыми удачными днями для финансовой активности и работы станут 28 и 29 декабря, а также 1 и 2 января. Неделя начнется и закончится на позитивной волне. Повысить шансы на успех помогут быстрые заговоры на деньги. Они помогут сэкономить при совершении покупок и приобретении подарков близким. Лучше постараться совершить все самые важные и грандиозные покупки до 31 декабря. В последний день 2020 года стоит сфокусироваться на работе и домашних заботах.

Рыбы

Рыбам стоит перестать слушать советы окружающих людей. Они могут негативно сказаться на заработке. Вместо этого лучше сфокусироваться на своем внутреннем голосе. Эксперты советуют пользоваться талисманами, усиливающими интуицию. Рыбам нужно действовать по наитию, особенно в трудные и проблемные периоды. Неделя идеально подходит для развлечений, поездок и покупки новой техники, гаджетов. Не стоит давать деньги взаймы.

Самым предусмотрительным и дальновидным людям стоит ознакомиться с финансовым гороскопом на 2021 год. Советы астрологов помогут правильно спланировать дела на весь год вперед и понять, что может ожидать в будущем.

Источник: dailyhoro.ru