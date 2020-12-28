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Общество / Стиль жизни

Талисманы на 2021 год быка для каждого знака Зодиака

12:50 28.12.2020 Фото: dailyhoro.ru
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Талисманы помогут как тем, кто стремится к успеху, так и тем, кому нужна защита от негатива.

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Астрологи рассказали о том, какие талисманы будут самыми полезными для представителей каждого Знака Зодиака в 2021 году

Астрологи рассказали о том, какие талисманы будут самыми полезными для представителей каждого Знака Зодиака в 2021 году. Они помогут как тем, кто стремится к успеху, так и тем, кому нужна защита от негатива.

Начинается год Белого Быка. Эксперты обещают нам много перемен, как приятных, так и не очень. Самое главное — оставаться собранными и готовыми к активному действию.

Овен

Овнам необходимо будет бороться со стрессами, чтобы всегда оставаться на высоте. Для этого им стоит чаще надевать одежду желтого или зеленого цвета. Из камней лучшим выбором будет малахит. Также стоит надевать на себя больше серебряных украшений в проблемные моменты.

Телец

У Тельцов на протяжении почти всего года интуиция будет ослаблена. Усилить ее поможет одежда фиолетового цвета и платиновые украшения. Также полезным станет камень-талисман лазурит.

Близнецы

Близнецам предстоит много путешествий и командировок, поэтому им понадобится немало физических сил. Это значит, что лучшими помощниками для людей этого Знака станут украшения из мельхиора, керамики или дерева, а также камень яшма.

Рак

Для Раков в 2021 году откроются новые финансовые возможности. Удержать удачу рядом в трудные моменты помогут такие камни, как турмалин или коралл: они повысят красноречие. Всем, кто вынужден много общаться по работе, стоит чаще одеваться в белую или красную одежду.

Лев

В 2021 году придется нелегко тем Львам, которые занимаются творчеством. Чтобы нестандартные решения было принимать легче, а креативная работа шла успешнее, им стоит «поселить» в своем доме и на работе фиалку, а на себе чаще носить камень авантюрин. Полезно будет также чаще облачаться в одежду оранжевого цвета.

Дева

Девы будут часто уставать, поэтому астрологи и эксперты советуют им завести дома герань или лаванду. Из камней-талисманов полезным станет розовый кварц, который поможет избавиться от тревожных мыслей.

Весы

Весам стоит опасаться неприятных людей. В 2021 году на их жизненном пути могут часто встречаться враги и недоброжелатели. Камень обсидиан будет довольно полезным из-за своих защитных свойств, особенно в сочетании с серебряными украшениями.

Скорпион

Для людей этого Знака самой важной сферой жизни в 2021 году станет любовь. Тем, кто находится в поисках, стоит пользоваться такими камнями, как гранат и рубин. Всем, кто уже в отношениях, стоит обратить внимание на жемчуг и лунный камень.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине года могут быть проблемы с мотивацией. Астрологи советуют надевать больше золотых украшений и носить с собой камень янтарь. В таком случае подобных неурядиц можно будет избежать.

Козерог

У Козерогов ожидается не самый простой год. Оникс поможет людям этого Знака справиться с эмоциональными и физическими нагрузками. В качестве талисмана можно использовать зеленый и желтый цвета в одежде.

Водолей

Водолеев могут посещать негативные мысли. Чтобы эти люди могли защитить свою ауру от энергетического мусора, им стоит пользоваться помощью такого камня, как хризолит. Дома или на работе можно посадить в горшке мяту: это растение успокаивает.

Рыбы

В 2021 году Рыбам придется быть более осторожными в обращении с деньгами. Спасти их от неверных решений смогут такие камни, как белый кварц и турмалин. На работе стоит носить больше серой и черной одежды.

Старайтесь не переживать по мелочам и поддерживать хорошее настроение, чтобы неудачи обходили вас стороной как можно чаще. Полезные советы экспертов помогут вам всегда оставаться в позитивном расположении духа.

Источник: dailyhoro.ru

астрология знаки зодиака талисманы
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