Точный гороскоп на последнюю неделю года по 3 января 2021 года

Это очень важное время, в которое без рекомендаций и советов астрологов просто не обойтись. Они помогут вам привлечь удачу на грядущий год.

Помните о том, что самый простой способ дождаться чуда — сотворить его самостоятельно

На этой неделе заканчивается 2020 год и начинается 2021. Это очень важное время, в которое без рекомендаций и советов астрологов просто не обойтись. Они помогут вам привлечь удачу.

На этой неделе всем хочется обрести счастье, завершив год на позитивной ноте и на ней же начав следующий. Помните о том, что самый простой способ дождаться чуда — сотворить его самостоятельно, настроившись на волну оптимизма.

Овен

Многие люди этого Знака любят гадать в новогоднюю ночь и в праздники. Особые гадания на бумаге помогут узнать судьбу. Самый неудачный день недели — среда. Полнолуние для Овнов будет очень опасным, поэтому 30 декабря лучше временно взять передышку, освободив себя от приготовлений к праздникам и домашних дел. Зато все, что касается начала года, будет очень благоприятным. Астрологи считают, что самыми яркими и позитивными днями станут 1 и 3 января.

Телец

Тельцы относятся к списку самых хитрых Знаков Зодиака. Это помогает им зарабатывать деньги и обходить стороной неприятности. На этой неделе подобный навык будет иметь противоположный эффект. Астрологи настоятельно советуют Тельцам проявлять больше искренности, быть открытыми с коллегами, друзьями и родственниками. Это поможет им не нажить себе новых врагов перед Новым годом. Эксперты советуют не совершать крупные покупки 29 и 30 числа. В эти дни лучше сфокусироваться на работе и домашних делах.

Близнецы

Близнецам стоит направить всю свою энергию на избавление от проблем и достижение благополучия. В конце 2020 года лучше не переставать трудиться и чаще пользоваться словами-паролями для сохранения правильного настроя. Людям этого Знака ни в коем случае нельзя оставлять важные дела на 2021 год. Это чревато большими неурядицами и потерей новогоднего настроения. В начале января Близнецам стоит сфокусироваться на смене имиджа и обстановки. Можно отправиться на отдых либо найти себе новое развлечение дома.

Рак

Ракам эксперты советуют остерегаться злых и токсичных людей, обращая внимание на семь признаков, указывающих на отрицательную энергию. Если вступать в споры и выяснять отношения, негатив может стать главным спутником в начале 2021 года. Не нужно вникать в чужие проблемы, потому что в такое динамичное и важное время своих дел и забот всегда хватает. Самый позитивный день недели — 3 января. Наибольшие трудности ждут Раков 28 декабря, в понедельник.

Лев

Львам стоит воспользоваться советами о том, как перестать притягивать несчастья. На стыке 2020 и 2021 года очень важно оставаться позитивными и добрыми. Нужно помогать нуждающимся, стремиться к поискам компромиссов в отношениях. Любовная сфера станет самой важной на этой неделе, но и о работе с делами забывать не стоит. Усидеть на двух стульях не получится, поэтому нужно определиться с тем, какие дни лучше посвятить делам, а какие — отношениям. Астрологи считают, что для работы и домашних дел отлично подойдут 28, 29 декабря и 1 января. Самые благоприятные дни для амурных приключений — 2 и 3 января.

Дева

У Дев начинается благоприятное время для борьбы с негативными вирусными программами. Звезды и планеты в очень благоприятном положении, поэтому Девам будет гораздо проще избавляться от страхов и комплексов. Астрологи советуют не торопиться с решениями, особенно в финансовой сфере и в рабочих вопросах. Стоит тщательно взвешивать все «за» и «против». Большой успех ждет тех, кто находится в поисках второй половинки. Вселенная подарит Девам возможность познакомиться с приятным и позитивным человеком.

Весы

У Весов на этой неделе ожидаются срывы планов — как до, так и после наступления Нового года. Наличие запасных планов поможет избежать проблем. Необходимо быть предусмотрительнее. 2 и 3 января — идеальные дни для творческой активности. 28 декабря и 1 января — самые благоприятные дни для романтики, свиданий, знакомств. Ритуал на удачу поможет избавиться от неприятностей начиная уже с первого дня недели. Больше внимание стоит уделять внутреннему голосу: ночные светила усилят интуицию Весов.

Скорпион

Скорпионам в первые два дня недели понадобится больше удачи, так как ночные светила будут не в настроении. Пять лучших талисманов помогут обойти стороной неприятности и повысить шансы на успех. Эта неделя — благоприятное время для примирения с близкими и друзьями. Не нужно бояться просить прощения. Окружающие за это начнут больше уважать Скорпионов. В январе во многих новых делах людям этого Знака будет проще добиваться успеха. Закончить 2020 год лучше избавлением от ненужных вещей. Стоит сделать генеральную уборку.

Стрелец

Настроение звезд и планет будет крайне изменчивым. Из-за этого у Стрельцов может пропадать мотивация и сила духа по утрам. Заговоры и шепотки на удачу помогут встать на тропу побед, если будут временные трудности. Большой успех ожидает тех, кто станет смотреть не в прошлое, а в будущее. На этой неделе полезно мечтать, думать о чем-то хорошем. Чтобы встретить 2021 год правильно, придется избавиться от таких чувств, как ревность и зависть. Также стоит обходить стороной навязчивое мнение окружающих.

Козерог

30 декабря — время Полнолуния. Это самый неблагоприятный день недели для Козерогов. В этот день стоит опасаться новых знакомств и общения с негативными людьми. В начале недели эксперты рекомендуют пользоваться действенными установками, позволяющими взять под контроль свою жизнь и стать счастливее. 31 декабря случится резкий скачок позитивной энергии, который поможет настроиться на волну позитива перед долгожданным праздником. На этой неделе астрологи советуют быть активнее физически.

Водолей

Большая удача ожидает Водолеев. Они являются представителями фиксированных Знаков Зодиака, и им гораздо проще оставаться эмоционально устойчивыми, что в условиях приближения новогодней суеты будет просто незаменимым навыком. Астрологи считают, что именно Водолеям будет проще всего завершить важные дела вовремя и с чистой душой встретить новогодние праздники. Не исключено, что звезды помогут Водолеям активизировать скрытые резервы их организма, повысив продуктивность.

Рыбы

У Рыб начинается очень благоприятный период для любовных приключений. Привлечь удачу в этой сфере им помогут простые и понятные советы фэн-шуй. Большие успехи ожидают не только тех, кто находится в поисках второй половинки, но и тех, кто уже в отношениях или даже в браке. Чем больше времени Рыбы станут посвящать семье и второй половинке, тем будет лучше для них. Знакомиться лучше всего на стыке 2020 и 2021 года в социальных сетях. Эксперты рекомендуют не менять планы в последнюю секунду и встречать праздники так, как было запланировано ранее.

Эта неделя станет временем исполнения желаний, ведь вокруг будет витать волшебная аура Нового года. Сильные обряды помогут ускорить процесс воплощения мечты в реальность. Астрологи желают вам успешного завершения дел и отличного настроения.

Источник: dailyhoro.ru