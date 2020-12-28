5 вещей от которых нужно избавиться перед Новым годом 2021

Таким образом ты освободишь место для чего-то нового и действительно нужного.

Близится Новый год, а это значит, что самое время избавиться от вещей, который могут помешать вашему счастью последующие 365 дней. Об этом пишет astro.clutch.ua

К таким вещам, по мнению психологов и эзотериков, относятся:

Старые документы, чеки, квитанции

Если на квитанции или определенном документе не сказано, что его нужно хранить определенный период, то выбрасывайте не жалея. Ненужные бумажки тормозят финансовые потоки и в целом негативно влияют на бюджет.

Надбитая посуда

Чашки и тарелки со сколами приманивают в дом проблемы и негатив. Избавься от них поскорее. Это же правило работает и для других бытовых вещей.

Оставь их в 2020-м: от каких вещей нужно избавиться, чтобы Новый год принёс в дом счастье

Одежда, которая вам не нравится

Вещи, которые вы не носите по определенным причинам (большое, маленькое, не тот фасон или цвет) без сомнений отдавайте на благотворительность. Так вы не только освободите шкаф, но и привлечете благополучие.

Просроченные лекарства

Состояние аптечки связано со сферой здоровья непосредственно. Когда все медикаменты в порядке, это благоприятно сказывается на самочувствии. Вы не пропустите прием лекарств, всегда будете видеть, когда и что нужно докупить.

Ненужные подарки

Есть множество вариантов, куда их деть: подарите тому, кому они действительно нужны или попросту продайте. Таким образом вы освободите место для чего-то нужного и более полезного.