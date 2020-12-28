Гороскоп любви на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года

Эксперты рекомендуют уделить время личной жизни, чтобы встретить новогодние праздники в хорошем настроении и рядом с близкими людьми.

В период, когда 2020 год сменяется 2021, многим захочется душевного тепла, а не рабочей суеты, поднадоевшей за столь долгий период

Несмотря на холод зимы, сердца согревает любовь. О том, как сложится личная жизнь в период, когда один год сменяется другим, расскажет любовный гороскоп. В нем отражены рекомендации астрологов, призванные помочь Знакам Зодиака не стесняться своих чувств и не бояться искренних признаний.

Эта неделя будет завершающей и переходной одновременно. В период, когда 2020 год сменяется 2021, многим захочется душевного тепла, а не рабочей суеты, поднадоевшей за столь долгий период. Эксперты рекомендуют уделить время личной жизни, чтобы встретить новогодние праздники в хорошем настроении и рядом с близкими людьми.

Овен

Овны на этой неделе особенно остро почувствуют необходимость теплых объятий и поддержки со стороны близких. Им важно будет услышать добрые слова и обрести гармонию в личной жизни. Тем, кто еще не встретил свою половинку, стоит присмотреться к ближайшему окружению — за делами и заботами порой не рассмотреть очевидных знаков внимания.

Телец

Тельцам в последних числах декабря стоит обратить внимание на близких людей, вспомнить о данных ранее обещаниях, чтобы не обидеть родных забывчивостью и безответственностью. Это поможет сохранить гармоничные отношения и встретить в праздники в благоприятной обстановке. Одиноким Тельцам астрологи рекомендуют использовать шепотки на привлечение любви.

Близнецы

Близнецам на этой неделе энергетика звезд и планет подарит уникальную возможность справиться с трудностями в личной жизни. Грядущие семь дней идеально подходят для примирения с близкими, а также для поиска второй половинки, если сердце пока свободно, но уже устало от одиночества.

Рак

Ракам обрести уверенность в себе и противостоять неприятностям поможет крепкий тыл. Им астрологи рекомендуют налаживать отношения с близкими, не давать им сомневаться в своей любви и заботе. Тем, кто еще не нашел любовь всей жизни, не стоит отчаиваться. Ситуация прояснится уже в первые дни нового года.

Лев

Львам звезды и планеты дарят возможность позабыть о конфликтах и разногласиях, найти верные решения, которые помогут сблизиться с партнерами и почувствовать себя комфортно. Для тех, кто еще в поиске, период также будет удачным: останется лишь не пропустить вестников приближающейся любви.

Дева

Праздничное настроение у Дев появится, если они поднимут головы от бесконечной работы и позволят себе расслабиться. В преддверии новогодних праздников важно сохранять гармонию в отношениях, чтобы не переходить в 2021 год с невысказанными обидами из-за недостатка внимания. Тем, кто одинок, не стоит отказываться от свиданий и новых знакомств.

Весы

В начале недели Весы будут активно работать, чтобы завершить дела к концу 2020 года, однако в первых числах 2021 года можно будет окунуться в романтику с головой. Свидания, флирт, новые знакомства помогут позабыть о выматывающей рутине. Тем, кто уже в отношениях, также не помешают прогулки с близкими, которые также истосковались по вниманию и заботе.

Скорпион

Скорпионы смогут наконец-то освободится от бесконечных дел и обратить внимание на личную жизнь. Эта неделя удачна как для романтических свиданий, так и для того, чтобы вновь разжечь пламя страсти в длительных отношениях. Астрологи рекомендуют не бояться своих желаний и смело признаваться в любви тем, кто дорог.

Стрелец

Эта неделя будет напоминать эмоциональные качели, и Стрельцам важно будет сосредоточиться на достижении внутреннего равновесия. Проверенные техники помогут избежать нервных срывов, которые никоим образом не улучшат настроения, а лишь усугубят положение. Удача в личной жизни ждет тех, кто готов отказаться от ревности и конфликтов на пустом месте.

Козерог

Козерогам на этой неделе важно оставаться верными своим принципам и не игнорировать предчувствий: они помогут обойти стороной сомнительные знакомства и не подаваться на провокации. Наладить отношения с близкими будет важно, и для этого Козерогам стоит применить все свое обаяние.

Водолей

У Водолеев в преддверии новогодних праздников откроется второе дыхание, что позволит им не только завершить дела, но и обратить внимание на налаживание личной жизни. В семейных парах будет цениться гармония, а для поиска новых отношений потребуются обаяние и активность. Не будут лишними для привлечения любви и проверенные временем талисманы.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут сполна ощутить важность поддержки со стороны близких людей. Семейные пары смогут насладиться обществом друг друга без суеты и спешки, а одинокие сердца — повысить уверенность благодаря комплиментам и флирту. Эта неделя обещает быть удачной, и Рыбам не стоит упускать своих возможностей.

Неделя будет позитивной, однако многим Знакам Зодиака потребуется внимание к деталям, чтобы не упустить возможность обрести гармонию в личной жизни.

Источник: dailyhoro.ru