Что категорически нельзя делать 28 декабря в Трифонов день? Какая работа запрещена сегодня?

По погоде на день Трифона судили каким будет март.

По погоде на день Трифона судили каким будет март

28 декабря в народном и православном календаре – Трифонов день. Верующие чтят память Трифона Печенгского – русского монаха, который жил в XVI веке на Кольском полуострове. Он основал Печенгский монастырь. Его считали покровителем моряков. Ему молились в случае опасности и просили у него защиты.

В этот день ни в коем случае нельзя сквернословить, даже в шутку, даже невзначай. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, поэтому лучше отложить все дела на потом. Жаловаться на холода и морозы ни в коем случае нельзя, иначе ждут вас проблемы со здоровеем. А еще – не ходите в лес. В народе считается, что это опасно.

По погоде на день Трифона судили каким будет март.

Источник: izvmor.ru