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Для получения двойной выплаты по пенсии на заявление у вас осталось 3 дня. Срочно оформляйте в ПФР

14:50 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Если будет уплачена сумма меньше 2-х тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

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До конца года есть возможность разобраться с документами

ВЗНОСЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ. ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

У участников Программы софинансирования пенсий несколько дней для того, чтобы внести дополнительные взносы в счет своей будущей пенсии. В этом случае государство удвоит их весной будущего года. Речь идет о гражданах, которые вступили в Программу софинансирования в 2011 году. В 2021 году государство последний раз удвоит их взносы, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Напомним, что софинансированию в двойном размере подлежат взносы от 2-х до 12 тысяч рублей за год.

ВНИМАНИЕ!  Если будет уплачена сумма меньше 2-х тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

Пенсионные накопления будут выплачены, когда гражданин достигнет определенного возраста – 55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно, а для «досрочников» и раньше (при возникновении права на страховую пенсию).

Источник: ПФР

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