Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 28 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День шоколадных конфет 28 декабря

• День продолжения банкета

• Международный день кино (International Cinema Day)

• День поиска северного оленя



• День святых Невинных Младенцев Вифлеемских• Собор Крымских святых• День памяти жертв депортации калмыцкого народа• День шоколадных конфет (National Chocolate Candy Day) - США• День смеха (День болвана) - Испания• День «Позвони другу» (National Call a Friend Day) - США• День игры в карты (National Card Playing Day) - США• День загрузки (National Download Day) - США• День святого Гавриила - Эфиопия• День провозглашения - Австралия• День Комитета национальной безопасности - Таджикистан• День клятвы верности флагу (Pledge of Allegiance Day) - США• День памяти короля Таксина - Таиланд• Именины у Павла, Василия, Степана• Трифонов день (День исцеляющих молитв)

Важные даты

1869 в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.

1895 в индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

1905 образование Сочинской республики.

1917 сформирована первая советская национальная войсковая часть в Украинской Советской Социалистической Республике – Перший курiнь червоного козацтва (укр.) – Первый полк Красного казачества (рус.). Атаманом (командиром) был назначен Виталий Маркович Примаков.

1943 указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Депортации подверглись 91919 калмыков из Калмыцкой АССР.

1972 в Алма-Ате открыт крупнейший в мире комплекс для зимних видов спорта - стадион "Медео".

1973 публикация в Париже романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

1985 введён в эксплуатацию Новосибирский метрополитен.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend