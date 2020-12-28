Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 декабря 2020 в России и мире

• День продолжения банкета
• Международный день кино (International Cinema Day)
• День поиска северного оленя
• Собор Крымских святых
• День памяти жертв депортации калмыцкого народа
• День шоколадных конфет (National Chocolate Candy Day) - США
• День смеха (День болвана) - Испания
• День «Позвони другу» (National Call a Friend Day) - США
• День игры в карты (National Card Playing Day) - США
• День загрузки (National Download Day) - США
• День провозглашения - Австралия
• День Комитета национальной безопасности - Таджикистан
• День клятвы верности флагу (Pledge of Allegiance Day) - США
• День памяти короля Таксина - Таиланд
• Именины у Павла, Василия, Степана
• Трифонов день (День исцеляющих молитв)
Важные даты
1869 в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
1895 в индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.
1905 образование Сочинской республики.
1917 сформирована первая советская национальная войсковая часть в Украинской Советской Социалистической Республике – Перший курiнь червоного козацтва (укр.) – Первый полк Красного казачества (рус.). Атаманом (командиром) был назначен Виталий Маркович Примаков.
1943 указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Депортации подверглись 91919 калмыков из Калмыцкой АССР.
1972 в Алма-Ате открыт крупнейший в мире комплекс для зимних видов спорта - стадион "Медео".
1973 публикация в Париже романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
1985 введён в эксплуатацию Новосибирский метрополитен.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend