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Продуктовые карточки для бедных вводят в некоторых регионах

16:50 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Получить продуктовые карточки могут только малообеспеченные граждане, у которых доход равен или ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Это многодетные семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами.

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карточки—только на продукты первой необходимости

Продуктовые карточки начал вводить благотворительный фонд «Русь» в 3 муниципальных образованиях России. Проект требует всестороннего анализа, поэтому запущен пока, как пилотный. Воспользоваться помощью могут малоимущие семьи с детьми и люди, пострадавшие от пандемии. В случае положительного результата проект будет расширен на всю территорию страны.

Основная информация о проекте

Продуктовые карточки предоставляются в виде виртуальных бонусов на приобретение продуктов питания на сумму 1 тыс. руб. на 1 человека каждый месяц. Фонд «Русь» работает с торговой сетью «Магнит», в которой граждане могут получить определенные продукты.

Механизм простой – в мобильный телефон загружается специальное приложение, по которому и совершается регистрация пользователей и покупка товаров. Подключение к программе происходит в режиме онлайн, что особенно важно в период пандемии. В дальнейшем предполагается выпускать особые карты, чтобы пожилым людям было удобно ими пользоваться.

Купить можно крупы, макаронные изделия, муку, соль, сахар, растительное масло, консервы, чай, молочные продукты, овощи и фрукты. Алкоголь и табачные изделия купить нельзя.

Кто может получить продуктовые карточки

Получить продуктовые карточки могут только малообеспеченные граждане, у которых доход равен или ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Это многодетные семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами. Также подключены к программе люди, пострадавшие от пандемии – потеряли работу, бизнес, остались с кредитами и долгами.

Работники фонда проверяют достоверность предоставленной информации прежде, чем оказывается адресная помощь.

Для получения продуктовой карточки нужно предоставить определенный пакет документов, список которых варьируется в зависимости от категории обратившихся граждан.

Благотворительный фонд «Русь» существует на пожертвования и не имеет государственной поддержки. На сегодня фонд планирует расширять действие программы продуктовых карточек по мере возможности.

На государственном уровне вопрос находится на стадии обсуждения.

Источник: www.1rre.ru

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