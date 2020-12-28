Лунный календарь стрижек и окрашиваний на 28 - 31 декабря 2020 года

Характеристики Луны на 28 декабря 2020 года
На дату 28.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 14:36, а закат в 07:20.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 14:11 27.12.2020 по 14:36 28.12.2020
- 15 лунный день c 14:36 28.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 28 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
14 лунный день (±)
28 декабря 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. Стрижка волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху.
Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос.
Прическа должна быть как можно естественней, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и восстановления.
Сегодняшний день - день активных действий и реализации задуманных планов, тем более что сил и вдохновения Вам хватит на них всех. Но всему может помешать банальная лень, не стоит жалеть себя, тратить энергию впустую. Сегодняшний день проходит под действием энергии созидания. Не бойтесь надорваться от свалившихся на Вас планов, именно в четырнадцатые лунные сутки поток Ваших сил и энергии практически безграничен.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 29 декабря 2020 года
На дату 29.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 15:12, а закат в 08:30.
Хронология лунных дней
- 15 лунный день c 14:36 28.12.2020 по 15:12 29.12.2020
- 16 лунный день c 15:12 29.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 29 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
15 лунный день (−)
29 декабря 2020 года в 12:00 — 15 лунный день. Неприятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой в этот день.
Чтобы замаскироваться, стать "невидимым" для забот и неприятностей стоит покраситься в темный цвет.
Для настройки на прием позитивной и теплой энергии стоит избавиться от кудрей и отдать предпочтение прямым вытянутым волосам.
Именно сегодняшний день позволит Вам исполнить Ваши потаенные желания и мечты, сегодня слово превращается в дело. Космос подарит Вам энергию действия, активности. Сегодня стоит обратить внимание на свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки, именно они могут завладеть вами в этот день и подпортить Вашу репутацию. Стоит правильно и рационально обойтись с Вашими волосами, уделите им внимание чтобы они помогли Вам сохранить лицо в этот трудный день.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 30 декабря 2020 года
На дату 30.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 30.12.2020 в 06:30)». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 16:02, а закат в 09:31.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 15:12 29.12.2020 по 16:02 30.12.2020
- 17 лунный день c 16:02 30.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 30 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
16 лунный день (−)
30 декабря 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.
Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.
Чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.
День не отличается особой активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и размеренному времяпрепровождению. Космос в 16 лунные сутки излучает энергию равномерно и позитивно, однако если в предыдущие дни Вы были не активны, то сегодня Вас может поглотить самоедство и терзания, избавиться от этих негативных эмоций вам может помочь медитация и духовные книги.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. Является самым лучшим временем для стрижки.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 31 декабря 2020 года
На дату 31.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 17:06, а закат в 10:19.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 16:02 30.12.2020 по 17:06 31.12.2020
- 18 лунный день c 17:06 31.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 31 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
17 лунный день (−)
31 декабря 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. Если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все "с ног на голову", захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Источник: Мир космоса