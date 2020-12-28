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С днем кино чудесные поздравления от души 28 декабря 2020 года

07:50 28.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Братьев Люмьер, изобретателей аппарата "Синематограф", называют родоначальниками кинематографа.

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Международный день кино отмечается 28 декабря начиная с 1895 г

Международный день кино отмечается 28 декабря начиная с 1895 г., когда впервые был организован платный киносеанс на бульваре Капуцинов в Париже. Сеанс стартовал с показа фильма братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики". До этого момента кинопоказы проходили бесплатно. Братьев Люмьер, изобретателей аппарата "Синематограф", называют родоначальниками кинематографа. Первая премьера в России состоялась 15 октября 1908 г., где был показан фильм режиссера В. Ромашкова "Понизовая вольница". Лишь в 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было принято решение праздновать День кино 27 августа. За прошедшие годы праздник в России объединяли с международным, но в 2002 г. было принято решение вернуться к прежней дате. Международный день кино – праздник профессионалов кинематографии и ценителей кино.

***

С международным днем кино,

Жизнь лучше делает оно.
Чтоб жизнь была разнообразной,
Смотрите больше фильмов разных.

Пускай кино вам помогает
И настроение улучшает.
Пускай нам сил придаст оно.
Ура! Да здравствует кино!

***

С Международным днем кино!
Пускай вас радует оно,
Смешит, печалит, веселит
И удивительно бодрит!

Пускай картины ни одной
Не будет скучной и плохой.
Добро в них точно победит,
И вас улыбкой наградит!

***

С Международным днем кино
Я вас сегодня поздравляю,
Красивых фильмов интересных,
Удачных лент вам пожелаю.

Выходят пусть шедевры только
И ждут награды мировые,
Пусть ждет успех и процветание,

Успехи ждут пускай большие.

***

Желаю наслаждение получать
От качественных фильмов и сериалов!
Пора кино прекрасное включать,
Ведь фильмов замечательных немало!

Пусть этот День кино всем принесет
Лишь радость и цветное настроение!

Желаю, чтоб всегда, из года в год
Снимались лишь достойные творения!

***

С Днем кино тебя я поздравляю!
Этот праздник важен, как ни посмотри.
Пусть кино хорошее снимают
О добре, о дружбе, о любви.

Пусть поменьше будет на экране

Горя, боли, жесткости и зла.
Каждый фильм пусть будет славен
Тем, что много в нем добра.

***

Поздравляю с Днем кино!
И сказать хочу давно,
Фильмы учат нас добру
И любви еще к тому!

Помним мы героев наших,
И поступков добрых, важных.
Мир кино пусть процветает
И актеров раскрывает!

***

В Международный день кино,
Скорее в руки пульт возьми,
На кнопку радости и счастья

Давай, решительно нажми.

Желаю я лишь добрых фильмов,
Что жизнь нам делают светлей.
Кино пусть будет интересным,
И жить с ним будет веселей.

***

С международным днем кино
Я вас сердечно поздравляю,

Красивых фильмов, интересных
И поучительных желаю.

Пусть радует кинематограф
Лишь качественным нас продуктом,
В компании с кино хорошим
Желаю славного досуга.

***

С днем кино международным

Поздравляю вас друзья,
Сотни фильмов интересных
Пожелать хочу вам я.

Километры кинолент
Шар земной пусть оплетают,
На аллее звезд актеры
Имена пусть добавляют.

Сценаристам, режиссерам

Я желаю вдохновения,
Дарит пусть киноискусство
Нам восторг и наслаждение.

***

Сериалы, мелодрамы
Полюбились нам давно,
Сферой жизни важной самой
Стало, истинно, кино.

Вечерком после работы,
Взяв чаёк и пирожки,
Смело щёлкаем с охотой
Криминал, боевики.

Пусть снимается в достатке
Превосходных кинолент,
Чтобы не было нехватки
В ярких кадрах сотни лет!

Источник: pozdravok.ru

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С днем кино международным поздравляем вас друзья!

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