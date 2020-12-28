С днем кино чудесные поздравления от души 28 декабря 2020 года

Международный день кино отмечается 28 декабря начиная с 1895 г

Международный день кино отмечается 28 декабря начиная с 1895 г., когда впервые был организован платный киносеанс на бульваре Капуцинов в Париже. Сеанс стартовал с показа фильма братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики". До этого момента кинопоказы проходили бесплатно. Братьев Люмьер, изобретателей аппарата "Синематограф", называют родоначальниками кинематографа. Первая премьера в России состоялась 15 октября 1908 г., где был показан фильм режиссера В. Ромашкова "Понизовая вольница". Лишь в 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было принято решение праздновать День кино 27 августа. За прошедшие годы праздник в России объединяли с международным, но в 2002 г. было принято решение вернуться к прежней дате. Международный день кино – праздник профессионалов кинематографии и ценителей кино.

***

С международным днем кино,



Жизнь лучше делает оно.Чтоб жизнь была разнообразной,Смотрите больше фильмов разных.

Пускай кино вам помогает

И настроение улучшает.

Пускай нам сил придаст оно.

Ура! Да здравствует кино!

***

С Международным днем кино!

Пускай вас радует оно,

Смешит, печалит, веселит

И удивительно бодрит!

Пускай картины ни одной

Не будет скучной и плохой.

Добро в них точно победит,

И вас улыбкой наградит!

***

С Международным днем кино

Я вас сегодня поздравляю,

Красивых фильмов интересных,

Удачных лент вам пожелаю.

Выходят пусть шедевры только

И ждут награды мировые,

Пусть ждет успех и процветание,



Успехи ждут пускай большие.

***

Желаю наслаждение получать

От качественных фильмов и сериалов!

Пора кино прекрасное включать,

Ведь фильмов замечательных немало!

Пусть этот День кино всем принесет

Лишь радость и цветное настроение!



Желаю, чтоб всегда, из года в годСнимались лишь достойные творения!

***

С Днем кино тебя я поздравляю!

Этот праздник важен, как ни посмотри.

Пусть кино хорошее снимают

О добре, о дружбе, о любви.

Пусть поменьше будет на экране



Горя, боли, жесткости и зла.Каждый фильм пусть будет славенТем, что много в нем добра.

***

Поздравляю с Днем кино!

И сказать хочу давно,

Фильмы учат нас добру

И любви еще к тому!

Помним мы героев наших,

И поступков добрых, важных.

Мир кино пусть процветает

И актеров раскрывает!

***

В Международный день кино,

Скорее в руки пульт возьми,

На кнопку радости и счастья



Давай, решительно нажми.

Желаю я лишь добрых фильмов,

Что жизнь нам делают светлей.

Кино пусть будет интересным,

И жить с ним будет веселей.

***

С международным днем кино

Я вас сердечно поздравляю,



Красивых фильмов, интересныхИ поучительных желаю.

Пусть радует кинематограф

Лишь качественным нас продуктом,

В компании с кино хорошим

Желаю славного досуга.

***

С днем кино международным



Поздравляю вас друзья,Сотни фильмов интересныхПожелать хочу вам я.

Километры кинолент

Шар земной пусть оплетают,

На аллее звезд актеры

Имена пусть добавляют.

Сценаристам, режиссерам



Я желаю вдохновения,Дарит пусть киноискусствоНам восторг и наслаждение.

***

Сериалы, мелодрамы

Полюбились нам давно,

Сферой жизни важной самой

Стало, истинно, кино.

Вечерком после работы,

Взяв чаёк и пирожки,

Смело щёлкаем с охотой

Криминал, боевики.

Пусть снимается в достатке

Превосходных кинолент,

Чтобы не было нехватки

В ярких кадрах сотни лет!

Источник: pozdravok.ru