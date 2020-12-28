27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

3-летний малыш перенес инсульт из-за коронавируса

03:00 28.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Родители забили тревогу, когда у ребенка отнялась правая рука, а речь малыша стала невнятной.

% name% title
Родители забили тревогу, когда у ребенка отнялась правая рука, а речь малыша стала невнятной

В США трехлетний мальчик перенес инсульт из-за коронавируса. При этом тест на инфекцию дал отрицательный результат.

Родители забили тревогу, когда у ребенка отнялась правая рука, а речь малыша стала невнятной. Они отвезли его в больницу, однако сделанный там тест на коронавирус дал отрицательный результат. При этом у него в крови обнаружили антитела.

Кроме того, в мозгу мальчика нашли тромб, образовавшийся из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Врач, оперировавший ребенка, полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.

Ранее американский подросток, перенесший редкое осложнение после коронавируса, рассказал о его симптомах. У мальчика диагностировали синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Из-за этого заболевания у юноши развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации. Это осложнение фиксировали у несовершеннолетних из разных стран мира, в некоторых случаях оно приводило к летальному исходу.

Источник: lenta.ru

COVID-19 коронавирус перенес инсульт трехлетний мальчик The Mirror
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3-летний малыш перенес инсульт из-за коронавируса
03:00 28-12-2020
3-летний малыш перенес инсульт из-за коронавируса
Гороскоп любви на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
02:02 28-12-2020
Гороскоп любви на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
5 вещей от которых нужно избавиться перед Новым годом 2021
01:02 28-12-2020
5 вещей от которых нужно избавиться перед Новым годом 2021
Точный астропрогноз на понедельник 28 декабря для каждого знака зодиака
23:50 27-12-2020
Точный астропрогноз на понедельник 28 декабря для каждого знака зодиака
Календарь дачника-2021: Февраль
23:30 27-12-2020
Календарь дачника-2021: Февраль
Китайский гороскоп на 2021 год: что он несет каждому году
23:00 27-12-2020
Китайский гороскоп на 2021 год: что он несет каждому году
Правильные правила для исполнения желаний на День рождения. Как загадывать?
22:30 27-12-2020
Правильные правила для исполнения желаний на День рождения. Как загадывать?
Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют 1
22:00 27-12-2020
Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют
Два солнечных и два лунных затмения ожидают человечество в 2021 год. Когда первое?
21:30 27-12-2020
Два солнечных и два лунных затмения ожидают человечество в 2021 год. Когда первое?
Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020
21:04 27-12-2020
Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020