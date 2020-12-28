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Рождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традиции

12:20 28.12.2020 Фото: pxhere.com
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В Древней Церкви Рождество (тогда оно называлось «Богоявление») было принято праздновать в один день с Крещением.

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Рождество в 2021 году православные христиане будут праздновать 7 января в четверг
Сюжет: Православные обряды
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3 интересных вопроса про Новый год и Рождество для верующихРождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традицииЕщё 564 новостей

Рождество в 2021 году православные христиане будут праздновать 7 января в четверг. Накануне, в Сочельник, в храме зажжется свеча как символ появившейся на небе Вифлеемской звезды. И хор вместе с верующими пропоет рождественский тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума…». После чего верующие отправятся готовиться к одному из главных праздников – Бог становится человеком и открывает Себя людям. Как сказал Афанасий Александрийский о Боговоплощении: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом».

Но, что удивительно, далеко не всегда Рождество Христово так трепетно ожидали и торжественно встречали. В первые века христианства Рождество не праздновали. Это следствие иудейской традиции, где было не принято отмечать день рождения человека. В Древней Церкви Рождество (тогда оно называлось «Богоявление») было принято праздновать в один день с Крещением. В течении нескольких дней христиане вспоминали рождение, обрезание Спасителя, а также приход волхвов с дарами и Крещение Господне. Такая традиция сохранялась вплоть до середины IV века.

Сама дата Рождества – 7 января (25 декабря по старому стилю) условный день рождения Иисуса Христа. Одной из причин, почему был выбран именно этот день, стало зимнее солнцестояние. 25 декабря – день, когда самая длинная ночь в году уступала свои права начинающему удлиняться дню. Позднее эта дата сместилась на 21 и 22 декабря. Еще одной причиной переноса Рождества именно на 25 декабря стала замена языческого римского праздника «дня рождения непобедимого солнца» и наполнение его новым содержанием.

Закономерен вопрос: если Рождество во всем мире принято праздновать 25 декабря, то почему тогда в Русской Православной Церкви – 7 января? Дело все в том, что наша Церковь не приняла переход на григорианский календарь или новый стиль, который был установлен в России в 1918 году. А так как григорианский и юлианский календарь расходятся на 13 дней, то и день празднования Рождества отличается теперь на это же количество суток. 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

Источник: foma.ru

7 января 2021 праздник рождество Рождество Христово
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