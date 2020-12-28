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График выплаты денежных пособий от соцзащиты за январь 2021

10:14 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Заметим, что перенос январских выплат касается только тех, у кого они должны быть с 1 по 10 января. Выплаты в остальные дни января осуществляется в соответствии с установленным графиком.

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Если выплата выпала на праздник, это не значит что она обязательно задержится

В преддверии новогодних праздников россиян интересует вопрос, когда соцзащита переведет деньги за январь 2021, ведь до 10 числа вся страна уходит на новогодние каникулы.

Традиционно после Нового года россияне уходят на длительные новогодние каникулы. В этот период большинство государственных организаций не работает и органы соцзащиты – не исключение. По этой причине выплаты пособий переносятся или до каникул, или после. Чаще уполномоченные ведомства выбирают первый вариант, поэтому граждане получают в декабре сразу две выплаты — одну в положенный срок, а вторую (январскую) выдают в последние дни месяца.

Когда соцзащита переведет деньги за январь 2021 жителям Москвы и Московской области

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы разместила на сайте dszn.ru график выплаты январских пособий.

Все социальные выплаты за январь 2021 года москвичам будут производиться в срок кроме тех, кому деньги выплачиваются в следующие дни:

  • 7 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 5 января 2021 года.
  • 10 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 8 января 2021 года.
  • 17 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 15 января 2021 года.

Все социальные выплаты за январь 2021 года жителям Московской области будут производиться в срок кроме тех, кому деньги выплачиваются в следующие дни:

  • 7 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 5 января 2021 года.
  • 10 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 8 января 2021 года.
  • 17 января 2021 год — выплата переносится на два дня вперед и будет осуществлена 15 января 2021 года.

Когда соцзащита переведет деньги за январь 2021 жителям Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода

На сайте www.pfrf.ru опубликован график выплаты январских пособий жителям Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода. Сказано, что в январе 2021 года доставка пенсии (иных выплат) через почтовые отделения будет осуществляться уже с 3 января. Уточнить, будет ли перенесена дата по вашему пособию, можно в клиентских службах территориальных органов ПФР. Перечисление соцвыплат, даты выплаты которых попадают на праздничные дни (с 1 по 10 января), на банковские счета будет осуществлено 30 декабря 2020 года.

Когда соцзащита переведет деньги за январь 2021 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области

На сайте городского информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга iss.ktsz.spb.ru также появился график январских выплат:

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Почта
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Индивидуальный режим
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Сбербанк

Когда соцзащита переведет деньги за январь 2021 жителям остальных регионов России 

Чтобы узнать точный график переноса выплат по своему региону, нужно обратиться в органы соцзащиты. Если вас интересует пенсия, то можно позвонить в Пенсионный Фонд. Заметим, что перенос январских выплат касается только тех, у кого они должны быть с 1 по 10 января. Выплаты в остальные дни января осуществляется в соответствии с установленным графиком.

Источник: Пронедра

выплаты каникулы пособия соцзащита январь
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