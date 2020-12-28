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Приснился пожар в доме. Что это значит?

23:20 28.12.2020 Фото: pxhere.com
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Языки пламени уничтожают Ваш дом - постарайтесь мужественно встретить трудности и невзгоды.

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Если приснился пожар в доме

Огромный пожар, который, к счастью, обходится без человеческих жертв - удача, везение и благополучие.

Спасаете при пожаре человека - событие, которое долго держало Вас в напряжении, забирало много сил и времени, завершится неблагополучно.

Наблюдаете за пожаром в своей комнате - неконтролируемые эмоции, страсть и желание испытать запретные удовольствия приведут к измене. Неверность принесет обеим сторонам серьезные проблемы и неприятности. Вы не сможете простить ошибок и предательства, расторгните брак, но при этом продолжите любить своего ветреного супруга.

Пожар спровоцировал удар молнии - познакомитесь с будущим избранником при необычных обстоятельствах.

Пожар привел к человеческим жертвам - ради быстрой наживы согласитесь на противозаконную сделку. Сомнительное предприятие, на которое возлагали большие надежды, принесет массу проблем. Все усилия окажутся тщетными, своими действиями Вы затронете интересы других людей и, вместо материальных благ, у Вас появятся сильные враги.

Принимаете участие в поджоге - несправедливое отношение и незаслуженные упреки подтолкнут Вас на решительные действия, но они принесут огорчения и неприятности.

Дым от пожара - хорошие известия обрадуют Вас.

Услышали пожарную сирену - тревожные новости и предвестье важных событий.

Видите пожарную машину или едете в ней - чрезвычайные происшествия, опасность для Вашей жизни в результате несчастного случая.

Тушите пожар, поливая огонь водой из пожарного шланга - необременительные, легкие отношения и веселое времяпровождение в компании друзей.

Языки пламени уничтожают Ваш дом - постарайтесь мужественно встретить трудности и невзгоды. Ваша стойкость и уверенность в себе поможет домочадцам легче пережить сложные времена.

Бушующее пламя не причиняет вред Вашему дому - трудолюбие и усердие будут высоко оценены руководством. Вас ожидает стремительная карьера и финансовая стабильность.

Пытаетесь спастись от пожара - Вы очень ранимый и обидчивый человек. Любая мелочь расстраивает Вас до слез. Вы долго переживаете по поводу незначительной ссоры или недоразумения, не можете забыть пережитые негативные моменты в жизни. В каждом разговоре за собственной спиной видите тайный умысел против себя. Порой психологическая неустойчивость напоминает паранойю, и окружающие стараются поменьше общаться с Вами.

Видите, как тушат пожар - Ваш резкий нрав, несдержанность и грубость причиняют много страданий близким людям. Ведь совсем несложно проявлять терпение и внимание к домочадцам, с коллегами вести себя уважительно е и тактично.

Пожар не пугает Вас - сон предсказывает Вам получение наследства или новую должность. Вы сможете значительно улучшить свое материальное положение.

Огонь обжигает Вас, разрушает все вокруг - убытки и потери вследствие собственной недальновидности и ошибочных действий.

Источник: arhangel.ru

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