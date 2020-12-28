Гадания на суженого и жениха в Новый год 2021

Гадания на суженого

гадание на суженого перед сном

Едят очень пересоленую пищу перед тем, как ложиться спать, чтобы ночью иметь жажду; при этом загадывают: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст".

гадание на жениха сидя у окна

Слушают сидя у окна в комнате. В то время, когда уже все лягут спать, девица, загасив огонь, сядет к затворенному окошку, загадав: "Суженый, ряженый, поезжай мимо окна". Через некоторое время, находящаяся в страхе девица слышит мимо окна ее едущих; если кричащих и свистящих людей, то толкует она добрым знаком веселой ее жизни, а когда проезжают или проходят тихо, то, значит, бедное состояние жениха.

гадание ночью с прутиками на суженого

Делают из прутиков мостик и кладут его под подушку, на сон загадывая, "кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост". Разумеется, он должен ей присниться.

гадание на жениха с гребнем

Подвешивают на ночь в доме или сарае гребень: жених ночью расчешется, и его узнают по масти оставшихся волос.

гадание на жениха с водой

Перед сном девушка, держа замок над водой запирает его, приговаривая: "Приди мой суженый, пить попроси". Кто во сне пришел, тот и женихом будет.

гадание на жениха по забору

Девушка идет вдоль забора и считает колья в заборе, пригваривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостец". На каком слове остановиться, таков и жених будет.

гадание на суженого

На суженого девушки могут погадать ее близкие люди: мать, родственники или близкая подруга.

Девушка, на которую гадают, не должна при этом присутствовать, ее отводят ночевать в другой дом или хотя бы в другую комнату. Вполночь гадающая берет замок и "запирает" какую-либо вещь девушки, то есть вешает на вещь замок и закрывает его ключом. Ключ кладет себе под изголовье со словами: "Суженый-ряженый приходи невестушку отпирать, из неволи выручать". Кто явиться ночью за ключом, тот и будет женихом.

гадание на жениха с кольцом

Надо взять обыкновенный стакан с совершенно ровным дном, без всяких рисунков, налить в него три четверти воды и осторожно опустить на середину круглое обручальное кольцо, предварительно вычишенное, потом надо сравнительно продолжительное время смотреть через воду в середину опущенного кольца. При довольно богатой фантазии, многие уверяют, что видят лицо будущего жениха.

гадание на суженого на расческе

Кладут под голову гребень, загадывая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову" - и уверяют, что во сне приходит дьявол в образе будущего ее жениха и причесывает ей волосы.

гадание на жениха на картах

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Жених приснится в виде какого-нибудь короля.

Источник: arhangel.ru