Приснился бык: К чему? Точная трактовка сновидения

Быки на пастбище указывают на ожидаемый успех в делах и процветание.

Увидели во сне быка - подсознательно стремитесь к более простой жизни

Увидели во сне быка - подсознательно стремитесь к более простой жизни, неприхотливым радостям, незатейливым удовольствиям. Вы устали бежать впереди всех, доказывать свою непревзойденность и исключительность, добиваться новых вершин финансового успеха, оправдывать чужие надежды. От Вас этого ждут, родственники, друзья, семья, но Вы видите ценность бытия в других идеалах. И вправе позволить себе собственный выбор.

Во сне отождествляете себя быком - Вы сильно преувеличиваете личную привлекательность и сексуальность.

Быки на пастбище указывают на ожидаемый успех в делах и процветание. Для влюбленных - скорую свадьбу.

Преследующий во сне бык - ошибочность суждений привела к появлению недоброжелателя, который сильно будет досаждать Вам.

Убиваете атакующего быка - избежите опасности.

Источник: arhangel.ru