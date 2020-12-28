Новую Lada Niva Travel можно будет купить в 2021 году

Внедорожник оснащен новым капотом, который имеет более массивные выштамповки. Решетка радиатора получила ячеистый узор. Также установлена новая оптика, боковые молдинги и массивные накладки на колесные арки.

Фото автомобиля

Концерн АвтоВАЗ показал новую Lada Niva Travel 2021 года. Известно, что на Волжском заводе уже началось серийное производство внедорожника. Продажи начнутся в будущем году.

Когда в России начнутся продажи Lada Niva Travel и какая будет цена

Официальные представители Волжского завода отметили, что новинка стала теперь модной и выразительной. Внедорожник оснащен новым капотом, который имеет более массивные выштамповки. Решетка радиатора получила ячеистый узор. Также установлена новая оптика, боковые молдинги и массивные накладки на колесные арки.

Первой новинкой, которая сошла с конвейера, стала новинка в жанре Off-Road. Транспортное средство получило обвес для защиты из неокрашенного пластика, внедорожные шины и штатный шноркель.

В настоящее время пока нет технических характеристик нового автомобиля. Считается, что его оснастят 1,7-литровым двигателем, мощностью в 80 л.с., который будет работать в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Постоянный полный привод даст возможность без проблем преодолевать любые препятствия.

Комплектация и точная цена новинки будет известно чуть позже. Считается, что купить внедорожник можно будет от 738 тыс. руб.

Новая Lada Niva Travel: обзор изнутри

Новинка получила современную мультимедийную систему с цветным дисплеем и камеру заднего вида. Несмотря на то, что начало продаж запланировано только на будущий год, российские автомобилисты уже активно интересуются деталями обновления.

Салон автомобиля практически ничем не отличается от предшественника. Есть новые видения, камера заднего вида. Среди полезнейших опций, можно выделить электрический привод, подогрев наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники на передних дверях и климат-контроль.

Официальная премьера новинки уже состоялась. Теперь остается дождаться только начала продаж.

Стоит напомнить, что ранее модель Niva продавали под маркой Chevrolet. По окончанию прошлого года АвтоВАЗ договорился о выкупе у североамериканской компании половины акций общего предприятия, что полностью перешло во владение отечественного концерна. После этого модель начала выпускаться под логотипом Лады.