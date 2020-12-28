Когда малыш начинает сидеть

Первый шаг. Для любой семьи это событие знаменательное, запоминающееся, грандиозное - вступление крохи в «мир взрослых»

Надо ли учить малыша сидеть и ходить? Развиваем кроху правильно

Нормы развития первого года жизни. Так ли уж важно для крохи ползать? Почему ходунки - не выход? Как развивать вестибулярный аппарат малыша?

Первый шаг. Для любой семьи это событие знаменательное, запоминающееся, грандиозное - вступление крохи в «мир взрослых». Конечно, этот шаг был вписан природой в программу развития малыша с первой минуты его появления на свет. Но день и час, когда он будет совершен, каждый ребенок выбирает самостоятельно. Зачем нормы установлены для ребенка, так ли уж важно для крохи ползать, почему ходунки - не выход, как развивать вестибулярный аппарат малыша- об этом расскажем подробнее.

В мамином животе малыш проходит путь, который повторяет эволюцию всего живого на Земле: за 9 месяцев от одноклеточного существа он превращается в человеческого детеныша. Появляется на свет. И тут начинается самый важный этап, на который в свое время природа-матушка тоже потратила массу времени: вертикализация. То есть малыш должен научиться ходить. Конечно, это процесс постепенный, но у врачей есть серьезный список достижений, которыми необходимо овладеть в определенный период времени. Причем свои мышцы карапузы должны развивать по направлению сверху вниз: в 2 месяца - держать голову, в 3 - переворачиваться со спинки на животик, в 6 месяцев - сидеть, в 8-вставать у опоры, к 1 году - ходить.

- Все детки разные, но приблизительные нормы развития все же устанавливаются,- комментирует Вероника Горбунова, врач-невролог ЧОДКБ,- если на полмесяца ребенок отстает от положенного срока это нестрашно, конечно, но все-таки необходимо контролировать, что он развивается правильно.

Но подводить к норме и пытаться «обмануть» несформированную нервную систему – две большие разницы. И если малыш не делает активных попыток садиться в положенный период, «присаживать» его искусственно врачи не рекомендуют.

- Ортопеды категорически против, - отмечает Александр Семенов, врач травматолог-ортопед ЧОДКБ.- Такое стимулирование приводит к негативным последствиям, например, если ребенка присаживать, а он к этому не готов, это может привести к нарушению осанки, сколиозу.

- Если есть ортопедические противопоказания, то в 4-5 месяцев сажать не надо, -подтверждает Вероника Горбунова .- Но должны быть проведены все исследования, необходимо выяснить, почему ребенок не сидит. И тогда с малышом надо заниматься, решать проблему, с помощью массажа, гимнастики, но это определяет только врач.

Хотя способ помочь малышу овладеть навыками сидения есть. Когда малыш к вам тянется, протяните навстречу руки, позвольте обхватить ваши пальцы, осторожно потяните, чтобы он присел на минуту, и положите обратно. Это упражнение укрепляет мышцы спины, но при этом не утомляет ребенка.

Еще один миф - он же повод для гордости- мой ребенок сразу пошел, минуя этапы ползания.

Казалось бы, физиологически малыш, который сидит, уже готов встать и пойти. Но ходьба - это сложное сочетание разных движений. С точки зрения врачей, маленькому организму необходима степень зрелости, которую он достигает только к концу первого года жизни. Способ ходьбы на четвереньках дает малышу 4 опорные точки и возможность тренировать мышцы бедер, укреплять спинную мускулатуру без риска, что сила тяжести будет излишне давить на кости скелета. Кроме того, ползание помогает развивать межполушарные связи мозга. Если эти связи не сформируются, ребенка ждут трудности в обучении. Но и этому способу передвижения ребенка нужно научить.

- Многие мамы не учат детей ползать и они ползают неправильно, по-пластунски, - убеждена наш эксперт. - а надо учить малыша ползать на четвереньках. Как это сделать? Берем большой треугольный платок, один конец просовываем между ножками, два других- подмышками и немного приподнимаем малыша, показываем нужное положение.

Если малыш не поднимается во весь рост, значит, его мышцы и суставы окрепли недостаточно. Если принуждать его встать, хрящевые ткани ступней могут «просесть», так что не нужно торопить события.

Обычно с 8 по 11 месяц жизни малыш будет стараться освоить и закрепить свою новую вертикальную позицию. Как настоящий спортсмен, день и ночь он садится-встает, садится-встает, тренирует мышцы бедер. Постепенно он начинает просто опираться о стену, опускать ручку, чтобы схватить игрушку поблизости. И даже опустить обе руки, чтобы попробовать удержать равновесие. Первое время этот эксперимент заканчивается приземлением на попу, но малыш готов к повторению опыта!

А взрослых подстерегает соблазн ускорить процесс, и они подсовывают малышу ходунки. И кстати, очень часто детям они нравятся. Но ортопеды предупреждают: учиться ходить ребенок должен самостоятельно. Для годовалового малыша падения с высоты собственного роста безопасны, но набивая шишки, падая и поднимаясь, он приобретает чувство равновесия и учится владеть своим телом. В ходунках же он не учится сгибать и разгибать ноги в коленках, принимать вертикальное положение самостоятельно. А кроме того в ходунках малыш стоит на цыпочках, что тормозит формирование правильного положения стопы, напрягает спину, а это грозит сколиозом.

Для уверенности первых шагов малыша можно поддерживать за ручки, но важное правило: нельзя тянуть ребенка вверх, нужно двигаться перед ним, пятясь назад и держа его ручки на уровне груди или поддерживая под локти.

- Когда ваш ребенок начал ходить, нужно посмотреть, как он это делает: не загребает ли ногами при ходьбе, прямые у него ножки или колесом, - советует Александр Семенов.- Вообще в один год следует показаться врачу-ортопеду, это декретированный период.

А вот развивать чувство равновесия у карапуза можно и нужно с первых месяцев жизни. Например, покатать малютку вверх-вниз, направо-налево на большом фитбольном мяче, на животике и на спинке. Можно положив животом на руки, пронести по комнате, изображая самолет, и даже сделать несколько осторожных виражей. А после того, как ребенок научится ходить, регулярно прыгайте с ним на батуте, поддерживая на первых порах и оберегая от старших детей. Прыжки также очень важны для равновесия.

Итак, он сделал первые шаги! Но не спешите заносить этот день в число семейных праздников. Вполне возможно, что маленький герой решит взять паузу, и следующие самостоятельные шаги сделает через несколько дней или даже недель. Не торопите его! А с полным вниманием отнеситесь к индивидуальному графику его развития.

Источник: odkb74.ru