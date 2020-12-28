Приснился положительный тест на беременность

Коротко о главном
Если снится тест на беременность с двумя полосками, это может свидетельствовать о душевном переживании или сильном беспокойстве о чем-либо. Такое сновидение, как правило, не приводит к неприятным последствиям, но призывает задуматься о психологическом успокоении.
ТОП 3 положительных толкований
Приснился тест с 2мя полосами — впереди реализация больших планов.
Положительный тест на беременность предвещает пожилой женщине приятное преобретение.
Делать тест на беременность во сне мужчине — моральная готовность стать отцом, беременность любимой в реальности.
ТОП 2 отрицательных толкований
Молодому человеку видеть во сне тест на беременность — предупреждение о возможных проишествиях.
Приснилась женщина в ожидании малыша — к напрасным хлопотам и бесполезной суете.
Комментарий эксперта:
Кирова Алиса Игоревна, Толкователь снов
Сновидение про две палочки на тесте отражает приближающиеся важные события и связанные с ними переживания.
Если приснилась куча положительных тестов, то это символизирует зацикленность на какой-то идее, которая мешает двигаться и развиваться дальше.
Увидеть во сне на тесте, который показал две полоски, кровь — к физическому и моральному истощению.
Что означает сон с положительным тестом на беременность по соннику Миллера?
Для женщин:
согласно соннику Миллера, такой сон может присниться женщине накануне ссоры с мужем или перед конфликтами в семье;
девушке, которая не хочет иметь детей, сновидение предсказывает неудачное замужество или отношения, несущие разочарования;
сон с красным тестом, пригрезившийся девственнице, предостерегает её: нужно быть осторожнее с мужчинами, особенно с теми, кто старше – они имеют нехорошие намерения;
Сонник Фрейда
Для мужчин:
подобный сон, по соннику Фрейда, женатому мужчине снится, когда он уже морально готов примерить на себя роль отца.
для одинокого – предзнаменование неудачных отношений, которые принесут много хлопот и отнимут жизненные силы.
Для женщин:
снится яркий тест с 2 мя полосками — подобное событие не заставит себя ждать и в реальности;
если такой сон приснился девочке, это говорит о ее готовности к взрослению.
Сонник Ванги
Для женщин:
согласно соннику Ванги, замужней сновидице увиденный тест для проверки на беременость может означать скорое рождение близнецов;
если девушка не замужем, такой сон — это символ неверности её молодого человека и будущих разочарований.
Сонник Цветкова
Для мужчин:
этот сон пророчит, что в ближайшем будущем он возьмет на себя ответственность за чью-то жизнь.
Для женщин:
сонник советует бороться с наивностью и не доверять парням;
в соннике Цветкова обозначено, что если спящая девственница видит положительный тест на беременность – её попытаются обмануть.
Сонник Лоффа
Для мужчин:
представитель сильного пола увидит подобный сон, когда ощущает, что его мужественность находится под вопросом.
Для женщины:
сонник Лоффа предсказывает: делать тест на беременность может значить принятие важного решения;
когда результат теста положительный, это говорит о том, что сновидица духовно окрепла и повзрослела;
Сонник Хассе
Согласно соннику Хассе, когда спящий видит полосатый тест, впереди реализация больших планов, а что из этого выйдет, нужно искать в деталях сна.
Посторонняя девушка, делающая тест на беременность, снится к будущим бедам и разочарованиям, которые нужно будет преодолеть с достоинством.
В толковании важно учитывать день недели, в который появилось сновидение:
понедельник — возможны изменения погоды;
вторник – приятные известия;
в ночь со среды — потери и проблемы;
пятница — здоровая и длительная жизнь;
суббота – суета, испытания и ссоры;
ночь на воскресенье — изменения в личной жизни.
Сонник Нострадамуса
Для мужчин:
сон предупреждает о том, что у него могут попросить деньги в долг и не вернуть.
Для женщин:
неутешительные прогнозы в соннике Нострадамуса — такой сон предвещает представительнице слабого пола убытки.
Сонник Менегетти
В соннике Менеггетти: приснилось тестирование на беременность — это повод задуматься о себе и своей жизни. Советуется вспомнить, какие чувства испытывал спящий, – это именно то, что он вынашивает в реальности.
Сонник Лонго
По соннику Лонга беременность толкуется, как внутренняя готовность человека стать родителем.
Для женщин:
незамужней девушке такой сон предсказывает, что она встретит своего человека, с которым создаст семью.
Сонник Азара
Согласно соннику Азара, спящему подобный сон говорит о том, что его ждут хлопоты. Лучше умерить свой пыл и постараться не расстраиваться из-за мелочей.
Если положительный тест на беременность будет сниться во вторник, это обозначает позитивный расклад. Скорее всего, скоро человек получит заманчивое предложение, которое изменит его жизнь в лучшую сторону.
Сонник Кананита
Для женщин:
в соннике Кананита молодой женщине такие сновидения пророчат: впереди начинания, которые ждёт успех;
пожилой – что на пороге смерть или тяжёлая болезнь.
Сонник Велес
В соннике Велеса сон (если он приснился с понедельника по четверг) с тестом, который показывает 2 полоски — верный знак благоприятного начинания.
Такой сон, приснившийся в пятницу, является предостережением: в близком кругу есть лицемерный человек, который распускает сплетни.
Сонник Эзопа
Согласно соннику Эзопа, если спящий видит себя в положении, значит в будущем ему придут в голову удачные идеи, способные принести деньги и признание.
Английский сонник
Для женщин:
незамужней девушке Английский сонник подсказывает: после такого сновидения стоит обратить внимание на поступки молодого человека — он её обманывает;
женщине, которая уже в браке, положительный тест снится, как знак того, что скоро она может забеременеть.
Сонник Странника
Для мужчин:
для мужчины такой сон – недобрый знак, так как несёт в себе значение измены.
Для женщин:
по соннику Странника — если девица видит ночью, что она беременна – это к недоразумениям;
пожилой женщине сон пророчит благополучие в начинаниях.
Французский сонник
Для женщин:
отношения с её нынешним партнёром не стоит воспринимать серьёзно;
Сонник Екатерины Великой
Согласно соннику Екатерины Великой, если снится тест с 2 полосками – впереди ждут трудности, преодолеть которые поможет уверенность в собственных силах.
Ассирийский сонник
Для женщин:
спящую ждут испытания и несчастливые отношения;
она скоро примет решение, о котором потом будет сильно сожалеть.
Сонник целительницы Акулины
Сонник целительницы Акулины Сдаёт такую расшифровку — если спящий увидел красный тест в понедельник — его ждёт тяжёлая неделя.
Для мужчин:
обещает неожиданную прибыль после подобного ночного видения — наследство или заключение выгодной сделки.
Для женщин:
если представительнице слабого пола приснился такой сон она вскоре узнает: друзья втайне готовили сюрприз.
Современный сонник
Для мужчин:
желательно задуматься о своем отношении к любимой, вероятно ей не хватает ласки и заботы.
Для женщин:
для незамужней такое видение предсказывает скорый выигрыш или подарок судьбы.
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Большой сонник Фебе
В Большом соннике Фебе — положительные тесты на беременность снятся к изменению материального положения в лучшую сторону.
Для женщин:
этот сон говорит о том, что вскоре сбудется её самое заветное желание.
Китайский сонник
Для мужчин:
состоятельному мужчине снится девушка в положении к разорению или большим тратам;
бедному – к прибыли.
Для женщин:
по Китайскому соннику, юной девушке подобное видение предсказывает страстный, бурный роман;
сон, в котором женщина находит подтверждение своему положению, обещает ей реальную беременность.
Мусульманский сонник
Согласно Мусульманскому соннику, видеть тест на беременность с двумя полосками — к материальному благополучию в семье. Если раньше денег не хватало, то теперь финансовые проблемы останутся позади.
Для мужчин:
супругу сон с положительным тестом предвещает развод;
холостому парню – будущую свадьбу;
отцу видеть дочь в положении – к натянутым отношениям в семье.
Исламский сонник
Исламский сонник утверждает, что такой сон – это предупреждение: человек сделал что-то неправильно, кого-то обидел, подставил.
Чужой полосатый тест снится к внезапным обременениям со стороны.
Русский сонник
Видение с беременностью, согласно Русскому соннику, нередко говорит о желании начать новое дело, заняться творчеством.
Для мужчины:
когда он видит положительный тест на беременность — это предупреждение: его ждут финансовые проблемы.
Славянский сонник
Для женщин:
для девственницы сон, где она видит подтверждение беременности, означает, что ещё долгое время девушка не сможет найти свою вторую половинку;
для замужней сновидение с положительным тестом – символ перемен в худшую сторону.
Украинский сонник
Для женщин:
согласно Украинскому соннику, видение, где женщина в положении – к появлению амбициозных планов.
для юной девушки — к обману;
для пожилой женщины – к тому, что скоро она избежит тяжёлой болезни.
Семейный сонник
Для женщин:
для молодой девушки — к скорым глобальным переменам;
для замужней — недостаток внимания со стороны супруга.
Эзотерический сонник
Для женщин:
согласно Эзотерическому соннику, сон с положительным тестом для невинной девушки является предостережением: в будущем она столкнётся с обманом;
для зрелой женщины – предсказание процветания во всех сферах.
Любовный сонник
Для женщин:
спящая видит положительный тест – это к приближающемуся счастью;
если она невинна — встретит свою судьбу;
для замужней — предсказание того, что она станет мамой, а её любимый будет заботиться о ней и детях.
Сонник по числам
В Соннике по числам беременность – знак того, что начинания закончатся с положительным результатом.
Для мужчины:
если сон с положительным тестом на беременность посетил мужчину в нечётную дату – это к будущим большим растратам;
в чётную – к совершению прибыльной сделки.
Для женщин:
если спящая испытывает негативные эмоции в таком сне, то ей не нравится её социальная роль;
видение с невесткой, оказавшейся в положении – к выгодным предложениям.
Сонник для женщин
Для женщин:
для девушки подтверждение беременности во сне означает — впереди повышение или реализация давно задуманного;
Сонник для мужчин
Для мужчин:
холостому молодому человеку — это дурной знак, чаще всего предвещающий измену невесты;
сон с беременной посторонней девушкой – к тратам, проблемам, суете;
женатому такой сон снится к счастью и семейной гармонии.
Лунный сонник
Для женщин:
согласно Лунному соннику, девственнице сон с положительным тестом говорит о скором обмане;
взрослой женщине – о том, что её ждут приятные новости.
Интимный сонник
Для мужчины:
стоит задуматься, довольна ли партнёрша сексуальными отношениями.
Для женщин:
одинокой сон о беременности обещает скорый страстный роман;
если со сне женщина плохо восприняла тот факт, что она станет мамой – это к неудовлетворению в сексуальной жизни.
Зимний сонник
Для женщин:
зимой сны о том, что женщина ждёт малыша, сулят ей проблемы со здоровьем;
подруга или знакомая в положении грезится к деньгам, к неожиданно большому заработку.
Летний сонник
Для женщин:
по Летнему соннику: спящая видит, как во сне делает тест – к доходу;
приснилась беременная знакомая – к ссоре с супругом.
Осенний сонник
Согласно Осеннему соннику, осенью подобные видения становятся пророческими, поэтому у сновидца, вероятнее всего, скоро появится ребёнок.
Важно подмечать, какие эмоции при этом испытывал спящий. Если они были негативными, сон предсказывает неудачный брак и некрасивых детей.
Домашний сонник
По Домашнему соннику, когда грезится родственница, ждущая малыша – это предвещает жизненные перемены.
Для женщин:
замужней подобное сновидение обещает, что скоро в её доме наступит гармония.
Творческий сонник
В Творческом соннике тест с двумя полосками предсказывает, что скоро спящий реализует всё свои самые смелые идеи.
Если во сне человек испытывал счастье, узнав о пополнении, то реализация планов будет щедро вознаграждена финансово.
Сонник подсознания
Согласно Соннику подсознания, сны с полосатым тестом могут:
отображать внутренние процессы, проходящие в душе человека;
показывать ему верный путь;
быть ответом на актуальные проблемы.
Для мужчин:
человек сомневается в своей мужественности, и вскоре произойдут события, которые сделают его ещё слабее.
Для женщин:
для девушки это знак, что она на верном пути;
видеть подобный сон во время менструаций – представительница слабого пола становится женственной и в будущем откроет в себе новые таланты и способности.
Источник: sonnik.expert