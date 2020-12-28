Приснился положительный тест на беременность

Если снится тест на беременность с двумя полосками, это может свидетельствовать о душевном переживании или сильном беспокойстве о чем-либо

Коротко о главном

Если снится тест на беременность с двумя полосками, это может свидетельствовать о душевном переживании или сильном беспокойстве о чем-либо. Такое сновидение, как правило, не приводит к неприятным последствиям, но призывает задуматься о психологическом успокоении.

ТОП 3 положительных толкований

Приснился тест с 2мя полосами — впереди реализация больших планов.

Положительный тест на беременность предвещает пожилой женщине приятное преобретение.

Делать тест на беременность во сне мужчине — моральная готовность стать отцом, беременность любимой в реальности.

ТОП 2 отрицательных толкований

Молодому человеку видеть во сне тест на беременность — предупреждение о возможных проишествиях.

Приснилась женщина в ожидании малыша — к напрасным хлопотам и бесполезной суете.

Комментарий эксперта:

Кирова Алиса Игоревна, Толкователь снов

Сновидение про две палочки на тесте отражает приближающиеся важные события и связанные с ними переживания.

Если приснилась куча положительных тестов, то это символизирует зацикленность на какой-то идее, которая мешает двигаться и развиваться дальше.

Увидеть во сне на тесте, который показал две полоски, кровь — к физическому и моральному истощению.

Что означает сон с положительным тестом на беременность по соннику Миллера?

Для женщин:

согласно соннику Миллера, такой сон может присниться женщине накануне ссоры с мужем или перед конфликтами в семье;

девушке, которая не хочет иметь детей, сновидение предсказывает неудачное замужество или отношения, несущие разочарования;

сон с красным тестом, пригрезившийся девственнице, предостерегает её: нужно быть осторожнее с мужчинами, особенно с теми, кто старше – они имеют нехорошие намерения;



для беременной женщины это позитивное предзнаменование – предстоящие роды пройдут успешно, малыш родится здоровым, и ушедшие силы быстро вернутся.

Сонник Фрейда

Для мужчин:

подобный сон, по соннику Фрейда, женатому мужчине снится, когда он уже морально готов примерить на себя роль отца.

для одинокого – предзнаменование неудачных отношений, которые принесут много хлопот и отнимут жизненные силы.

Для женщин:

снится яркий тест с 2 мя полосками — подобное событие не заставит себя ждать и в реальности;

если такой сон приснился девочке, это говорит о ее готовности к взрослению.

Сонник Ванги

Для женщин:

согласно соннику Ванги, замужней сновидице увиденный тест для проверки на беременость может означать скорое рождение близнецов;

если девушка не замужем, такой сон — это символ неверности её молодого человека и будущих разочарований.

Сонник Цветкова

Для мужчин:

этот сон пророчит, что в ближайшем будущем он возьмет на себя ответственность за чью-то жизнь.

Для женщин:

сонник советует бороться с наивностью и не доверять парням;

в соннике Цветкова обозначено, что если спящая девственница видит положительный тест на беременность – её попытаются обмануть.

Сонник Лоффа

Для мужчин:

представитель сильного пола увидит подобный сон, когда ощущает, что его мужественность находится под вопросом.

Для женщины:

сонник Лоффа предсказывает: делать тест на беременность может значить принятие важного решения;

когда результат теста положительный, это говорит о том, что сновидица духовно окрепла и повзрослела;



если подобный сон увидела девушка во время менструального цикла — её ждут проблемы и неприятности, к которым нужно быть готовой.

Сонник Хассе

Согласно соннику Хассе, когда спящий видит полосатый тест, впереди реализация больших планов, а что из этого выйдет, нужно искать в деталях сна.

Посторонняя девушка, делающая тест на беременность, снится к будущим бедам и разочарованиям, которые нужно будет преодолеть с достоинством.

В толковании важно учитывать день недели, в который появилось сновидение:

понедельник — возможны изменения погоды;

вторник – приятные известия;

в ночь со среды — потери и проблемы;



четверг — ссоры и разногласия в семье;пятница — здоровая и длительная жизнь;суббота – суета, испытания и ссоры;ночь на воскресенье — изменения в личной жизни.

Сонник Нострадамуса

Для мужчин:

сон предупреждает о том, что у него могут попросить деньги в долг и не вернуть.

Для женщин:

неутешительные прогнозы в соннике Нострадамуса — такой сон предвещает представительнице слабого пола убытки.

Сонник Менегетти

В соннике Менеггетти: приснилось тестирование на беременность — это повод задуматься о себе и своей жизни. Советуется вспомнить, какие чувства испытывал спящий, – это именно то, что он вынашивает в реальности.

Сонник Лонго

По соннику Лонга беременность толкуется, как внутренняя готовность человека стать родителем.

Для женщин:

незамужней девушке такой сон предсказывает, что она встретит своего человека, с которым создаст семью.

Сонник Азара

Согласно соннику Азара, спящему подобный сон говорит о том, что его ждут хлопоты. Лучше умерить свой пыл и постараться не расстраиваться из-за мелочей.

Если положительный тест на беременность будет сниться во вторник, это обозначает позитивный расклад. Скорее всего, скоро человек получит заманчивое предложение, которое изменит его жизнь в лучшую сторону.

Сонник Кананита

Для женщин:

в соннике Кананита молодой женщине такие сновидения пророчат: впереди начинания, которые ждёт успех;

пожилой – что на пороге смерть или тяжёлая болезнь.

Сонник Велес

В соннике Велеса сон (если он приснился с понедельника по четверг) с тестом, который показывает 2 полоски — верный знак благоприятного начинания.

Такой сон, приснившийся в пятницу, является предостережением: в близком кругу есть лицемерный человек, который распускает сплетни.

Сонник Эзопа

Согласно соннику Эзопа, если спящий видит себя в положении, значит в будущем ему придут в голову удачные идеи, способные принести деньги и признание.

Английский сонник

Для женщин:

незамужней девушке Английский сонник подсказывает: после такого сновидения стоит обратить внимание на поступки молодого человека — он её обманывает;

женщине, которая уже в браке, положительный тест снится, как знак того, что скоро она может забеременеть.

Сонник Странника

Для мужчин:

для мужчины такой сон – недобрый знак, так как несёт в себе значение измены.

Для женщин:

по соннику Странника — если девица видит ночью, что она беременна – это к недоразумениям;

пожилой женщине сон пророчит благополучие в начинаниях.

Французский сонник

Для женщин:

отношения с её нынешним партнёром не стоит воспринимать серьёзно;



возможны скорые неприятности в семье, вероятнее всего, кто-то заболеет.

Сонник Екатерины Великой

Согласно соннику Екатерины Великой, если снится тест с 2 полосками – впереди ждут трудности, преодолеть которые поможет уверенность в собственных силах.

Ассирийский сонник

Для женщин:

спящую ждут испытания и несчастливые отношения;

она скоро примет решение, о котором потом будет сильно сожалеть.

Сонник целительницы Акулины

Сонник целительницы Акулины Сдаёт такую расшифровку — если спящий увидел красный тест в понедельник — его ждёт тяжёлая неделя.

Для мужчин:

обещает неожиданную прибыль после подобного ночного видения — наследство или заключение выгодной сделки.

Для женщин:

если представительнице слабого пола приснился такой сон она вскоре узнает: друзья втайне готовили сюрприз.

Современный сонник

Для мужчин:

желательно задуматься о своем отношении к любимой, вероятно ей не хватает ласки и заботы.

Для женщин:

для незамужней такое видение предсказывает скорый выигрыш или подарок судьбы.

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Большой сонник Фебе

В Большом соннике Фебе — положительные тесты на беременность снятся к изменению материального положения в лучшую сторону.

Для женщин:

этот сон говорит о том, что вскоре сбудется её самое заветное желание.

Китайский сонник

Для мужчин:

состоятельному мужчине снится девушка в положении к разорению или большим тратам;

бедному – к прибыли.

Для женщин:

по Китайскому соннику, юной девушке подобное видение предсказывает страстный, бурный роман;

сон, в котором женщина находит подтверждение своему положению, обещает ей реальную беременность.

Мусульманский сонник

Согласно Мусульманскому соннику, видеть тест на беременность с двумя полосками — к материальному благополучию в семье. Если раньше денег не хватало, то теперь финансовые проблемы останутся позади.

Для мужчин:

супругу сон с положительным тестом предвещает развод;

холостому парню – будущую свадьбу;

отцу видеть дочь в положении – к натянутым отношениям в семье.

Исламский сонник

Исламский сонник утверждает, что такой сон – это предупреждение: человек сделал что-то неправильно, кого-то обидел, подставил.

Чужой полосатый тест снится к внезапным обременениям со стороны.

Русский сонник

Видение с беременностью, согласно Русскому соннику, нередко говорит о желании начать новое дело, заняться творчеством.

Для мужчины:

когда он видит положительный тест на беременность — это предупреждение: его ждут финансовые проблемы.

Славянский сонник

Для женщин:

для девственницы сон, где она видит подтверждение беременности, означает, что ещё долгое время девушка не сможет найти свою вторую половинку;

для замужней сновидение с положительным тестом – символ перемен в худшую сторону.

Украинский сонник

Для женщин:

согласно Украинскому соннику, видение, где женщина в положении – к появлению амбициозных планов.

для юной девушки — к обману;

для пожилой женщины – к тому, что скоро она избежит тяжёлой болезни.

Семейный сонник

Для женщин:

для молодой девушки — к скорым глобальным переменам;

для замужней — недостаток внимания со стороны супруга.

Эзотерический сонник

Для женщин:

согласно Эзотерическому соннику, сон с положительным тестом для невинной девушки является предостережением: в будущем она столкнётся с обманом;

для зрелой женщины – предсказание процветания во всех сферах.

Любовный сонник

Для женщин:

спящая видит положительный тест – это к приближающемуся счастью;

если она невинна — встретит свою судьбу;

для замужней — предсказание того, что она станет мамой, а её любимый будет заботиться о ней и детях.

Сонник по числам

В Соннике по числам беременность – знак того, что начинания закончатся с положительным результатом.

Для мужчины:

если сон с положительным тестом на беременность посетил мужчину в нечётную дату – это к будущим большим растратам;

в чётную – к совершению прибыльной сделки.

Для женщин:

если спящая испытывает негативные эмоции в таком сне, то ей не нравится её социальная роль;

видение с невесткой, оказавшейся в положении – к выгодным предложениям.

Сонник для женщин

Для женщин:

для девушки подтверждение беременности во сне означает — впереди повышение или реализация давно задуманного;



снится дочь или сестра с положительным тестом — к достатку и новому источнику заработка.

Сонник для мужчин

Для мужчин:

холостому молодому человеку — это дурной знак, чаще всего предвещающий измену невесты;

сон с беременной посторонней девушкой – к тратам, проблемам, суете;

женатому такой сон снится к счастью и семейной гармонии.

Лунный сонник

Для женщин:

согласно Лунному соннику, девственнице сон с положительным тестом говорит о скором обмане;

взрослой женщине – о том, что её ждут приятные новости.

Интимный сонник

Для мужчины:

стоит задуматься, довольна ли партнёрша сексуальными отношениями.

Для женщин:

одинокой сон о беременности обещает скорый страстный роман;

если со сне женщина плохо восприняла тот факт, что она станет мамой – это к неудовлетворению в сексуальной жизни.

Зимний сонник

Для женщин:

зимой сны о том, что женщина ждёт малыша, сулят ей проблемы со здоровьем;

подруга или знакомая в положении грезится к деньгам, к неожиданно большому заработку.

Летний сонник

Для женщин:

по Летнему соннику: спящая видит, как во сне делает тест – к доходу;

приснилась беременная знакомая – к ссоре с супругом.

Осенний сонник

Согласно Осеннему соннику, осенью подобные видения становятся пророческими, поэтому у сновидца, вероятнее всего, скоро появится ребёнок.

Важно подмечать, какие эмоции при этом испытывал спящий. Если они были негативными, сон предсказывает неудачный брак и некрасивых детей.

Домашний сонник

По Домашнему соннику, когда грезится родственница, ждущая малыша – это предвещает жизненные перемены.

Для женщин:

замужней подобное сновидение обещает, что скоро в её доме наступит гармония.

Творческий сонник

В Творческом соннике тест с двумя полосками предсказывает, что скоро спящий реализует всё свои самые смелые идеи.

Если во сне человек испытывал счастье, узнав о пополнении, то реализация планов будет щедро вознаграждена финансово.

Сонник подсознания

Согласно Соннику подсознания, сны с полосатым тестом могут:

отображать внутренние процессы, проходящие в душе человека;

показывать ему верный путь;

быть ответом на актуальные проблемы.

Для мужчин:

человек сомневается в своей мужественности, и вскоре произойдут события, которые сделают его ещё слабее.

Для женщин:

для девушки это знак, что она на верном пути;

видеть подобный сон во время менструаций – представительница слабого пола становится женственной и в будущем откроет в себе новые таланты и способности.

Источник: sonnik.expert