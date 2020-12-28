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Зарплату за декабрь россияне получат до 31 декабря 2020 года

16:20 28.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Если срок выплаты зарплат попадает на период новогодних каникул, то обеспечить расчет с сотрудниками необходимо до праздников. Вариантов – два: начислить деньги с 28-го по 30-е декабря или выплатить их 31-го числа.

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Бухгалтеры обязаны начислять зарплаты работникам дважды в течение месяца. Первая часть, называемая авансом, поступает гражданам в период с 16-го по 30-е или 31-е число текущего месяца

Заработные платы за декабрь сотрудники российских компаний и организаций должны получить до Нового года, то есть не позднее, чем 31 декабря 2020-го. Это связано с предстоящими праздничными днями. Однако, в некоторых случаях зарплаты выплачивают и после праздников.

Бухгалтеры обязаны начислять зарплаты работникам дважды в течение месяца. Первая часть, называемая авансом, поступает гражданам в период с 16-го по 30-е или 31-е число текущего месяца.

Вторая часть зарплаты, под которой следует понимать окончательный расчет с сотрудником за отработанный им месяц, должна начисляться с 1-го по 15-е число следующего месяца. Между датами выплат авансов и второй части заработных плат должно проходить при этом 15 дней.

Разъяснения Роструда по выплатам зарплат за декабрь 2020-го раньше срока – в декабре

Смещение сроков выплат россиянам зарплат за декабрь 2020-го связано с предстоящими новогодними каникулами. Нормы Трудового кодекса РФ предусматривают, что если дата выплаты зарплат приходится на праздничный либо выходной день, то работодатели обязаны рассчитаться с сотрудниками заблаговременно.

В случае, если 31 декабря — рабочий день, сокращенный на час, зарплаты должны быть выплачены гражданам не позже 31 декабря. В разъяснениях Роструда есть при этом следующая оговорка: выплата зарплат раньше 31 декабря – не нарушение.

О чем должен знать бухгалтер?

Бухгалтерам необходимо начислить декабрьские зарплаты в срок до 31 декабря включительно даже в случае, если день выплат приходится на предприятии на период с 1-го по 10-е число, поскольку речь идет о новогодних праздничных днях.

Бухгалтер имеет полное право выплатить заработные платы раньше последнего рабочего дня в месяце. Но для этого руководители должны издавать соответствующие приказы по своим организациям. Роструда опубликовал разъяснения еще в 2018-м, однако, они все еще актуальны с поправкой на изменения в календаре праздничных и рабочих дней.

Если срок выплаты зарплат попадает на период новогодних каникул, то обеспечить расчет с сотрудниками необходимо до праздников. Вариантов – два: начислить деньги с 28-го по 30-е декабря или выплатить их 31-го числа.

Важный момент! В зависимости от предпочтительной даты по-разному уплачиваются налоги и заполняется 6-НДФЛ.

Когда зарплаты за декабрь выплачивают в январе?

  Декабрьские заработные платы можно выплачивать в следующем месяце исключительно в случаях, когда локальные акты компаний предусматривают срок расчета с сотрудниками в период с 11-го по 15-е число.

Дата выплаты в таком случае приходится на день после новогодних каникул. Следовательно, перечисление зарплат заблаговременно, то есть в декабре, в обязанности работодателя не входит. Однако, сделать это можно по личной инициативе, предварительно издав соответствующий приказ, подытожили в Роструда.

Источник: https://pronedra.ru/

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