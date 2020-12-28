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Является ли Моргенштерн сыном Васильева или нет, выясняют поклонники

18:20 28.12.2020 Фото: Давай поженимся!
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Васильев допускает, что российский рэп-исполнитель и музыкант может быть его внебрачным сыном, хоть и не был в Уфе за год до рождения Алишера.

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И, правда, похожи?

Фанаты известного исполнителя заметили его невероятную с историком моды. Они хотят знать, является ли Моргенштерн сыном Васильева? Для этого двум звездам предстояло «пережить» ДНК-тест в эфире «Давай поженимся».

Александр Васильев всячески подогревает слухи о своем возможном отцовстве. Историк моды даже выложил stories в своем Instagram со словами:

-Ну давай, ты еще пошути, что я отец Моргенштерна

Александр также пришел в эфир «Давай поженимся!», в которой Моргенштерн принимал участие в качестве друга жениха. Он решил подыграть слухам о возможном родстве с музыкантом и в студии подошел к нему со словами:

-Где он? Сына… Сколько лет, сколько зим.

Является ли Моргенштерн сыном историка моды Александра Васильева?

Васильев допускает, что российский рэп-исполнитель и музыкант может быть его внебрачным сыном, хоть и не был в Уфе за год до рождения Алишера. Однако он в то время отдыхал в различных санаториях, поэтому не исключает вероятность курортного романа с матерью Моргенштерна.

Чтобы прояснить вопрос, Васильев согласился на тест ДНК. Он был проведен в эфире телепередачи «Давай поженимся!».

Показал ли тест ДНК, что Васильев является отцом Моргенштерна?

 На 15 минуте эфира девушка вынесла конверт с результатами теста. Роза Сябитова сказала, что это она заказала проведение анализа, поскольку захотела подойти к ситуации профессионально.

Алишер возмутился и поинтересовался, откуда у Сябитовой взялся его ДНК-материал. Васильев тут же отреагировал и заметил, что Алишер же волосы стрижет. А Лариса Гузеева дополнила, что парикмахер оказался слаб на кошелек. Сам Алишер был удивлен таким поворотом событий. Он лишь сказал, что поговорит с парикмахером.

Девушка стала зачитывать информацию из конверта, но когда дошла до самого главного — процента отцовства, то замолчала и стала танцевать. К ней присоединились еще четыре девушки, которые обсыпали Моргенштерна и Александра Васильева цветами по индийской традиции.

После танца Гузеева сказала, что совершенно неважно, что написано на бумаге, ведь после этого выпуска шоу разлучить Алишера и Александра Васильева уже будет невозможно. Одна из девушек заметила, что теперь стало понятно, как Моргенштерн будет выглядеть с возрастом.

Что сам Моргенштерн говорит о своем отце?

Когда в студии показали фотографии Васильева в молодости, то даже сам Алишер засомневался. Он предположил, что может мама ему врала относительно папы. В официальной биографии музыканта указана, что он рос без отца. Его Алишер видел всего пару раз в детстве и поэтому сейчас помнит плохо. Мама рассказывала, что папа был бизнесменом, но после разорения спился и умер. В одном из интервью Моргенштерн рассказывал, что у отца было много женщин и детей, поэтому он каждому ребенку уделял минимум внимания — появлялся буквально пару раз.

Источник: https://pronedra.ru/

давай поженимся Александр Васильев Моргенштерн
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