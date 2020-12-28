Что сказал о повышении денежного довольствия военным в 2021 году Сергей Шойгу. Когда ждать индексации военных зарплат

В июле 2020 года около 45 000 военнослужащих получили надбавку в размере 23 000 рублей. К тому же 2020 году оклады военнослужащих были подняты на 3,3 процента.

Довольствие в 2021 году будет повышено

Министр обороны Российской Федерации сообщил о планируемых надбавках для некоторых категорий военнослужащих в 2021 году. Согласно информации в СМИ, в новом году Сергей Шойгу готовит приказ о повышении денежного довольствия военным.

Увеличение фонда денежного довольствия военнослужащих в 2021 году

В июле 2020 года около 45 000 военнослужащих получили надбавку в размере 23 000 рублей. К тому же 2020 году оклады военнослужащих были подняты на 3,3 процента.

Однако из-за того, что в период с 2015 по 2019 год не было должной индексации окладов военнослужащих, в фонде денежного довольствия появился недостаток средств для выплат зарплат военным. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и не допустить снижения размера зарплаты военным, генерал российской армии Сергей Шойгу, предложил в 2021 году увеличить размер денежного вознаграждения для военнослужащих.

17 июля 2020 года глава Минобороны Российской Федерации подписал указ о материальной доплате для некоторых категорий военнослужащих. А именно, доплаты положены военнослужащим ГУГШ (Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации), летно-испытательного состава, Ракетных войск и представителям плавсостава Военно-Морского флота.

Средства начисляются для офицерского состава в размере 100 процентов, для сержантов – 110 процентов, а для солдат в размере 150 процентов оклада. Министр обороны потребовал от командиров лично проследить за своевременной выплатой денежной надбавки.

Отчет министра обороны Шойгу о предоставлении жилья военнослужащих в 2020 году

Согласно уточненным данным главы оборонного ведомства России в 2020 году жилье получили около 111 000 военных.

Служебными жилыми помещениями было обеспечено 35 000 человек.

Более 6 000 человек были обеспечены постоянным жильем. Благодаря накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, примерно 11 000 человек смогли приобрести собственное жилье.

Денежная помощь в качестве компенсации за наем жилья была выплачена около 59 000 военнослужащим.

Индексация денежного довольствия для военнослужащих в 2021 году

О запланированной доплате для солдат-срочников в размере 2 000 рублей в месяц было объявлено еще в марте 2020 года. В новом 2021 году в Государственной думе предусмотрен ряд дополнительных выплат для этих солдат.

В правительственном документе говорилось о планах пересмотреть размер пенсионных выплат бывшим правоохранителям из Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Согласно постановлению министерства обороны Российской Федерации в октябре 2021 года должны на 3 процента повыситься зарплаты для работников силовых ведомств и военнослужащих. Индексация коснется должностных окладов военнослужащих-контрактников и срочников. Служащим в Нацгвардии Российской Федерации, работникам Органов внутренних дел и сотрудникам полиции также положено повышение оклада в текущем году. Кроме того, размеры окладов будут проиндексированы в новом 2021 году и служащим противопожарного ведомства, таможни, лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. В правительственном документе также упоминалось о служащих уголовно- исполнительной и принудительно-исполнительной системы.

Источник: 1rre.ru