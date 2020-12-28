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Прогноз погоды на 28 декабря в Бердске: морозы усилятся?

06:30 28.12.2020
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Ночью и утром местами изморозь, туманы.

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Ночью и утром местами изморозь, туманы.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 28-30.12 сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, 28.12 местами сильные морозы -40 С и ниже. В период с 10 час. 26.12. до 16 час. 28.12.2020 в г. Бердске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -33, -38 °С, местами до -45 °С, по западу -25, -30 °С, днем -23, -28 °С, местами -16, -21 °С.

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