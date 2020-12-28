Паросмия: Необычный симптом коронавируса. Как с ним бороться?

Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.

Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.

Выздоровевшие от коронавируса люди рассказали о необычных последствиях перенесённого заболевания. Об этом сообщает Sky News.

Поправившиеся люди жалуются на несуществующие запахи. В частности «отвратительный» запах рыбы или серы. Это явление называется паросмия.

Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.

«Он поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы», - сказал профессор Нирмал Кумар.

Специалисты советуют, вдыхать ароматы розы, лимона и гвоздики каждый день в течение 20 секунд. Это поможет восстановить обоняние