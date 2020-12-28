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Паросмия: Необычный симптом коронавируса. Как с ним бороться?

08:00 28.12.2020 Фото: pixabay
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Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.

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Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог РоспотребнадзораПаросмия: Необычный симптом коронавируса. Как с ним бороться?Ещё 979 новостей

Выздоровевшие от коронавируса люди рассказали о необычных последствиях перенесённого заболевания. Об этом сообщает Sky News.

Поправившиеся люди жалуются на несуществующие запахи. В частности «отвратительный» запах рыбы или серы. Это явление называется паросмия.

Врачи объясняют этот побочный эффект тем, что COVID-19 – это нейротропный вирус.

«Он поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы», - сказал профессор Нирмал Кумар.

Специалисты советуют, вдыхать ароматы розы, лимона и гвоздики каждый день в течение 20 секунд. Это поможет восстановить обоняние

коронавирус паросмия симптом
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