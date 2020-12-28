Изуродовала пациентку косметолог-самозванка из Кемерово. Ей грозит статья

У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

Косметолога-бомбу из Кемерово судят за то, что она изуродовала девушку

У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

Так что, когда одна девушка (видимо, позалипав на фото) обратилась к "специалисту", чтобы сделать пластику губ, чуда не случилось. А случились комки гиалурона, кровоизлияния и прочие неприятности. Пациентка подала в суд, и против бомбического косметолога уже выдвинули обвинение по уголовной статье со сроком до трёх лет. Но, пока процесс идёт, лже-косметолог продолжает предлагать услуги.