28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Изуродовала пациентку косметолог-самозванка из Кемерово. Ей грозит статья

08:15 28.12.2020 Фото: pixabay
0

У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

% name% title
У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

Косметолога-бомбу из Кемерово судят за то, что она изуродовала девушку

У косметолога нет ни специального образования, ни лицензии.

Так что, когда одна девушка (видимо, позалипав на фото) обратилась к "специалисту", чтобы сделать пластику губ, чуда не случилось. А случились комки гиалурона, кровоизлияния и прочие неприятности. Пациентка подала в суд, и против бомбического косметолога уже выдвинули обвинение по уголовной статье со сроком до трёх лет. Но, пока процесс идёт, лже-косметолог продолжает предлагать услуги.

гиалуронка кемерово косметолог кровоизлияние пластика губ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Делали губы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал глобальные цели России в космосе Дмитрий Рогозин
09:15 28-12-2020
Назвал глобальные цели России в космосе Дмитрий Рогозин
Неожиданный симптом рака печени назвал врач
09:08 28-12-2020
Неожиданный симптом рака печени назвал врач
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
09:07 28-12-2020
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
Каждый шестой должник - пенсионер: начали активно влезать в кредиты пожилые люди в России
09:02 28-12-2020
Каждый шестой должник - пенсионер: начали активно влезать в кредиты пожилые люди в России
Самые яркие научные открытия в 2020 году
09:00 28-12-2020
Самые яркие научные открытия в 2020 году
День святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря 2020 года: Значение особенной даты
08:50 28-12-2020
День святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря 2020 года: Значение особенной даты
БердскНашли погибшей 34-летнюю Анну Ланкову из Бердска. Искали с 25 декабря
08:46 28-12-2020
Нашли погибшей 34-летнюю Анну Ланкову из Бердска. Искали с 25 декабря
За что воюют родственники: Назвал цену наследства адвокат Легкоступовой
08:45 28-12-2020
За что воюют родственники: Назвал цену наследства адвокат Легкоступовой
Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора
08:30 28-12-2020
Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 4
08:27 28-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки