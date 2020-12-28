28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора

08:30 28.12.2020 Фото: Pexels
0

По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.

% name% title
По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог РоспотребнадзораПаросмия: Необычный симптом коронавируса. Как с ним бороться?Ещё 979 новостей

Однако, по мнению специалиста, человечеству не удастся справиться с распространением туберкулёза, ВИЧ-инфекции и малярии.

Тем не менее, заболеваемость COVID-19 будет снижаться.

Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждёт угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний. В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться. Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий».

Покровский отметил, что россиянам не стоит бояться эпидемии чумы, так как методы лечения этого инфекционного заболевания просты и известны.

«Чума — это всё-таки зоонозное [инфекционное заболевание, передающееся от позвоночных животных человеку — прим. ГМ] заболевание, за которым постоянно следят. У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят».

По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.

пандемия спад. коронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победим корону?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал глобальные цели России в космосе Дмитрий Рогозин
09:15 28-12-2020
Назвал глобальные цели России в космосе Дмитрий Рогозин
Неожиданный симптом рака печени назвал врач
09:08 28-12-2020
Неожиданный симптом рака печени назвал врач
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
09:07 28-12-2020
ОП «РИК» на страже вашего порядка уже более 20 лет
Каждый шестой должник - пенсионер: начали активно влезать в кредиты пожилые люди в России
09:02 28-12-2020
Каждый шестой должник - пенсионер: начали активно влезать в кредиты пожилые люди в России
Самые яркие научные открытия в 2020 году
09:00 28-12-2020
Самые яркие научные открытия в 2020 году
День святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря 2020 года: Значение особенной даты
08:50 28-12-2020
День святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря 2020 года: Значение особенной даты
БердскНашли погибшей 34-летнюю Анну Ланкову из Бердска. Искали с 25 декабря
08:46 28-12-2020
Нашли погибшей 34-летнюю Анну Ланкову из Бердска. Искали с 25 декабря
За что воюют родственники: Назвал цену наследства адвокат Легкоступовой
08:45 28-12-2020
За что воюют родственники: Назвал цену наследства адвокат Легкоступовой
Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора
08:30 28-12-2020
Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 4
08:27 28-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки