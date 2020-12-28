Будет ли спад коронавируса в 2021 году? Ответил эпидемиолог Роспотребнадзора

По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.

По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.

Однако, по мнению специалиста, человечеству не удастся справиться с распространением туберкулёза, ВИЧ-инфекции и малярии.

Тем не менее, заболеваемость COVID-19 будет снижаться.

Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждёт угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний. В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться. Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий».

Покровский отметил, что россиянам не стоит бояться эпидемии чумы, так как методы лечения этого инфекционного заболевания просты и известны.

«Чума — это всё-таки зоонозное [инфекционное заболевание, передающееся от позвоночных животных человеку — прим. ГМ] заболевание, за которым постоянно следят. У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят».

По словам эпидемиолога, чума — это полностью и легко излечимое заболевание.