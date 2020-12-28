Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Овен
Звезды советуют Овну следить за словами и поступками, чтобы не попасть в конфликтные ситуации. Повышенная нервозность может негативно сказаться не только на общении с людьми, но и на производительности в работе.
Телец
Близнецы
Астрологи не советуют Близнецам бросаться с одного дела на другое, так как в результате вы не сделаете ничего. Понедельник – хороший день для отдыха, поэтому не загружайте себя лишними делами.
Рак
Сегодняшний день обещает Ракам много сюрпризов, но самый приятный для вас сделает любимый человек. Все важные и неотложные дела решите утром.
Лев
Дева
Астрологи обещают Девам насыщенный событиями день. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.
Весы
Сегодня Весам стоит уделить внимание решению семейных проблем. Близкий человек нуждается в ваших советах и моральной поддержке.
Скорпион
Утром Скорпионам стоит преодолеть лень и меланхолию, занявшись важными делами. Выполните все обещания, которые вы давали раньше. Понедельник – удачный день, чтобы посетить родственников.
Стрелец
Организм Стрельцов нуждается в отдыхе и расслабленности. Чтобы поднять жизненный тонус, вам нужно хорошо выспаться и заниматься исключительно тем, что приносит удовольствие. Гостей дома в этот день принимать не рекомендуется.
Козерог
Этот день стоит посвятить помощи родственникам старшего поколения. Поездки за город принесут приятные эмоции и яркие впечатления. Вечером стоит заняться самообразованием и почитать полезную книгу.
Водолей
В первой половине дня могут возникнуть семейные разногласия. Звезды не рекомендуют усугублять ситуацию и продолжать спор.
Рыбы
На Рыб сегодня ждет встреча с приятной личностью. Старайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вечером можно заняться рукоделием.
Источник: Новости Ю