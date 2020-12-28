Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Этот день звезды советуют провести в гармонии и с ощущением счастья. Постарайтесь избегать людей, которые излучают негатив, не занимайтесь делами, которые раздражают.

Избегайте людей с плохим настроением

Овен

Звезды советуют Овну следить за словами и поступками, чтобы не попасть в конфликтные ситуации. Повышенная нервозность может негативно сказаться не только на общении с людьми, но и на производительности в работе.

Телец



Тельцам нужно сконцентрироваться на личной жизни, а также внести романтику и сюрпризы в отношениях с партнером.

Близнецы

Астрологи не советуют Близнецам бросаться с одного дела на другое, так как в результате вы не сделаете ничего. Понедельник – хороший день для отдыха, поэтому не загружайте себя лишними делами.



Рак

Сегодняшний день обещает Ракам много сюрпризов, но самый приятный для вас сделает любимый человек. Все важные и неотложные дела решите утром.



Лев





Дева

Астрологи обещают Девам насыщенный событиями день. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.



Весы

Сегодня Весам стоит уделить внимание решению семейных проблем. Близкий человек нуждается в ваших советах и моральной поддержке.



Скорпион

Утром Скорпионам стоит преодолеть лень и меланхолию, занявшись важными делами. Выполните все обещания, которые вы давали раньше. Понедельник – удачный день, чтобы посетить родственников.



Стрелец

Организм Стрельцов нуждается в отдыхе и расслабленности. Чтобы поднять жизненный тонус, вам нужно хорошо выспаться и заниматься исключительно тем, что приносит удовольствие. Гостей дома в этот день принимать не рекомендуется.



Козерог

Этот день стоит посвятить помощи родственникам старшего поколения. Поездки за город принесут приятные эмоции и яркие впечатления. Вечером стоит заняться самообразованием и почитать полезную книгу.



Водолей

В первой половине дня могут возникнуть семейные разногласия. Звезды не рекомендуют усугублять ситуацию и продолжать спор.



Рыбы

На Рыб сегодня ждет встреча с приятной личностью. Старайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вечером можно заняться рукоделием.



Источник: Новости Ю

