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Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 28 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

08:10 28.12.2020 Фото: pixabay
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Этот день звезды советуют провести в гармонии и с ощущением счастья. Постарайтесь избегать людей, которые излучают негатив, не занимайтесь делами, которые раздражают.

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Избегайте людей с плохим настроением

Овен
Звезды советуют Овну следить за словами и поступками, чтобы не попасть в конфликтные ситуации. Повышенная нервозность может негативно сказаться не только на общении с людьми, но и на производительности в работе.

Телец

Тельцам нужно сконцентрироваться на личной жизни, а также внести романтику и сюрпризы в отношениях с партнером.

Близнецы
Астрологи не советуют Близнецам бросаться с одного дела на другое, так как в результате вы не сделаете ничего. Понедельник – хороший день для отдыха, поэтому не загружайте себя лишними делами.

Рак
Сегодняшний день обещает Ракам много сюрпризов, но самый приятный для вас сделает любимый человек. Все важные и неотложные дела решите утром.

Лев

Львов сегодня окутает романтическое настроение. Возможна даже мимолетная влюбленность, но она не завершится ничем серьезным.

Дева
Астрологи обещают Девам насыщенный событиями день. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Весы
Сегодня Весам стоит уделить внимание решению семейных проблем. Близкий человек нуждается в ваших советах и моральной поддержке.

Скорпион
Утром Скорпионам стоит преодолеть лень и меланхолию, занявшись важными делами. Выполните все обещания, которые вы давали раньше. Понедельник – удачный день, чтобы посетить родственников.

Стрелец
Организм Стрельцов нуждается в отдыхе и расслабленности. Чтобы поднять жизненный тонус, вам нужно хорошо выспаться и заниматься исключительно тем, что приносит удовольствие. Гостей дома в этот день принимать не рекомендуется.

Козерог
Этот день стоит посвятить помощи родственникам старшего поколения. Поездки за город принесут приятные эмоции и яркие впечатления. Вечером стоит заняться самообразованием и почитать полезную книгу.

Водолей
В первой половине дня могут возникнуть семейные разногласия. Звезды не рекомендуют усугублять ситуацию и продолжать спор.

Рыбы
На Рыб сегодня ждет встреча с приятной личностью. Старайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вечером можно заняться рукоделием.

Источник:  Новости Ю

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